Анимированный сериал-антология для взрослых Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» от Дэвида Финчера и Тима Миллера выйдет на Netflix 15 марта [трейлер]

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Сервис Netflix выпустил первый трейлер необычного анимированного сериала для взрослых «Love, Death & Robots» / «Любовь, Смерть и Роботы». Проект представляет собой антологию разнообразных историй, связанных обозначенными в названии темами. Продюсерами NSFW-сериала выступили Дэвид Финчер и Тим Миллер, его премьера состоится 15 марта 2019 года.

Антология «Love, Death & Robots» будет состоять из 18 серий длительностью от 5 до 15 минут. При этом каждая серия не просто расскажет новую историю, а будет выполнена в разных визуальных стилях, что и можно наблюдать в первом трейлере.

К съемкам привлекали режиссеров со всего мира, серии будут сняты в различных жанрах, начиная с научной фантастики и заканчивая ужасами и комедией. Авторы упоминают о таких героях, как солдаты-оборотни, безумные роботы, мусорные монстры, охотники за головами киборгов, инопланетные пауки и кровожадные демоны из ада.

Напомним, что Дэвид Финчер известен по таким фильмам, как «Семь» (1995), «Бойцовский клуб» (1999), «Девушка с татуировкой дракона» (2011), а также сериалам «Карточный домик» и «Охотник за разумом». В свою очередь Тим Миллер, снявший фильм «Дэдпул» (2016) и в данный момент работающий над перезапуском Терминатора, еще в 2005 году отметился номинацией на Оскара за лучший анимационный короткометражный фильм.

Соответственно, у авторов нет никаких проблем с жестокостью и черным юмором, а «Love, Death & Robots» уже называют мультипликационной версией сериала «Black Mirror».

Источник: EW, Netflix