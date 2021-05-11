Netflix выпустил «взрослый» трейлер фантастического анимационного сериала Love, Death & Robots Vol. 2 / «Любовь, Смерть и Роботы 2» (премьера 14 мая 2021 года)





Месяц назад стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер нового сезона анимационной антологии Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы». При этом за неделю до премьеры создатели проекта решили напомнить, за что именно любят этот сериал взрослые зрители.

К огромному сожалению, в этот раз создатели заметно снизили обороты и вместо 18 эпизодов как в первом сезоне нас ждет всего 8 отдельных серий, каждая из которых рассказывает свою историю о любви, смерти и роботах. Так как все истории сняты разными авторами, каждая серия отличается не только разными жанрами, но и уникальным визуальным стилем, присущем каждому из авторов.

Третий сезон антологии Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» выйдет уже в следующем году, так что ожидание продлится не так долго, как между двумя первыми сезонами. Напомним, что продюсерами анимационного сериала от Netflix выступили Дэвид Финчер («Охотник за разумом») и Тим Миллер («Дэдпул»).

Премьера второго сезона сериала Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» состоится на Netflix 14 мая 2021 года.

Источник: Netflix