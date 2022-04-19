Netflix объявил дату выхода третьего сезона анимационного сериала Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» необычным тизером

Стриминговый сервис Netflix анонсировал новый том антологии «Любовь, Смерть и Роботы», используя странный подход. Кадры из первого и второго сезона вклиниваются между промо других крупных шоу – «Корона» и «Ход королевы». И лишь в конце зритель узнает о дате выхода анимационного сериала – 20 мая.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

До сих пор нет подробностей о следующей волне короткометражек в сборнике и даже количества серий. По данным IGN, третий сезон получит восемь эпизодов, как и второй. Напомним, том первый включал в себя 18 серий и свое видение представили Дэвид Финчер («Охотник за разумом») и Тим Миллер («Дэдпул»). Фанатам остается дождаться мая, чтобы выяснить, какие режиссеры будут стоять за новыми короткометражками и в каких стилях анимации их исполнят.