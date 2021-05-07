Newzoo: в 2021-м выручка игровой индустрии немного сократится, но в 2023-м она достигнет $204,6 млрд





После рекордного 2020-го игровая индустрия готовится пережить небольшой спад, говорится в свежем прогнозе Newzoo.

Общий объем игровой индустрии по итогам 2020 года составил 177,8 миллиарда долларов — на 23,1% выше, чем в 2019-м. По прогнозу Newzoo, в 2021 году выручка сократится на 1,1% — до 175,8 миллиарда долларов. Среди основных причин снижения выручки — глобальный дефицит чипов и перенос AAA-проектов.

Впрочем, никаких поводов для беспокойства нет — новая оценка выше изначального прогноза в 174,2 миллиарда долларов на 2021 год до наступления пандемии. Кроме того, Newzoo ожидает роста доходов до 204,6 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с первоначальным прогнозом в 200,8 миллиарда долларов при среднегодовом темпе роста CAGR в 7,2%.

Спад в 2021 году ожидается на большинстве платформ. Сильнее всего продажи просядут на консолях — на 8,9%, до 49,2 миллиарда долларов. Сегмент ПК сократится до 35,9 миллиарда долларов, или на 1,7% по сравнению с 2020 годом.

Что показательно, мобильный сегмент продолжит неуклонно расти даже в этом «корректирующем году». По прогнозу Newzoo, в 2021 году игры для смартфонов и планшетов сгенерируют выручку в 90,7 миллиарда долларов — на 4,4% больше, чем в 2020 году. Таким образом, в 2021 году на мобильные игры прийдется более половины (52%) общего дохода игровой индустрии.

В 2022 году аналитики Newzoo ожидают, что консольный сегмент покажет самые высокие темпы роста — с большим количеством доступных для покупки консолей и большим количеством игр, которые не успели выйти в 2021 году.