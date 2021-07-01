Нидерландская студия Nixxes стала частью PlayStation Studios (больше эксклюзивов на ПК?)

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Sony продолжает скупать игровые студии. Вслед за Housemarque к PlayStation Studios примкнула нидерландская студия Nixxes, известная своими версиями игр Square Enix для ПК (в частности, серий Tomb Raider и Deus Ex). О покупке объявил глава внутренних студий Sony Герман Хульст

Под крылом PlayStation Studios команда Nixxes продолжит использовать свой 20-летний опыт и высококачественные технические инструменты для создания «уникального контента для PlayStation в наилучшем возможном качестве».

Последним на данный момент релизом Nixxes является Marvel’s Avengers для ПК. Покупка Nixxes лишнее подтверждение, что Sony остается верна своей стратегии по наращиванию пользовательской базы путем портирования эксклюзивов на ПК. И в будущем нас ждет еще больше эксклюзивов от Sony на ПК. Кроме того, похоже, что приветствие Bluepoint Games в семье PlayStation Studios не было ошибкой, и вскоре Sony подтвердит покупку авторов ремейков Demon’s Souls и Shadow of the Colossus.