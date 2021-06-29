Студия Housemarque — разработчик Returnal, Nex Machina и Resogun — теперь входит в состав PlayStation Studios

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Не исключено, вскоре в семейство PlayStation Studios также войдет студия Bluepoint Games, известная ремейками Shadow of the Colossus и Demon’s Souls.

О покупке финской студии Housemarque, которая с 2007 года непрерывно сотрудничает с Sony, объявил глава внутренних студий Sony Герман Хульст. Он заявил, что недавним релизом — атмосферный экшен-хоррор с элементами rogue-like Returnal вышел эксклюзивно на PS5 30 апреля — студия доказала, что умеет делать уникальные и запоминающиеся игры.

Гендиректор Housemarque Илари Куиттинен заверил, что студия продолжит разрабатывать игры с упором на геймплей и одновременно будет экспериментировать с новыми формами повествования в стремлении расширить границы современного искусство.

Что примечательно, японское подразделение PlayStation в твиттере поприветствовало Housemarque в дружной семье, но прикрепило к изображению логотип Bluepoint Games — другой студии, которая давно сотрудничает с Sony и прежде всего известна ремейками Demon’s Souls и Shadow of the Colossus. Также там можно увидеть фрагмент Demon’s Souls. Вскоре после публикации твит был удален, а его заменил другой с правильным изображением. Возможно, это всего лишь ошибка, или же в ближайшее время прозвучит еще одно объявление.