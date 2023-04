Nike запускает коллекцию цифровой обуви Our Force 1 – за $20 можно приобрести пару кроссовок с временно скрытым дизайном

Вслед за запуском web3-платформы .Swoosh в ноябре прошлого года, Nike представляет свой новый набор цифровых предметов коллекционирования. Серия виртуальных творений Our Force 1 (или OF1) будет доступна для избранной группы пользователей по приглашениям 8 мая, а общий доступ откроют 10 мая.

Можно приобрести одну из двух коробок под названиями «Classic Remix» или «New Wave» за $19,82 (с намеком на год дебюта Air Force 1) – однако для получения товара нужно иметь аккаунт на веб-сайте Swoosh (в Украине пока недоступен) и создать свой идентификатор. Клиенты не смогут сразу увидеть свой заказ и не узнают, в каком дизайне создана обувь – Nike обещает, что покажет содержимое коробок одновременно после 10 мая. Точной даты не называют, но участники Swoosh получат уведомление.

Все коробки будут поставляться с 3D-файлом, который можно использовать, скажем, для экспорта на другие платформы (если они совместимы).

В коллекции OF1 имеется более 100 000 виртуальных пар обуви, и они основаны на модели Air Force 1. В коробках «Classic Remix» разместят «любимую классическую серию AF1, выпущенную с 1982 по 2006 год» или «более уникальную, собственную модель AF1 с оттенком ностальгии»; а в коробках «New Wave» клиенты найдут «классическую серию с 2007 года или позже» или «нестандартный AF1 с более футуристическим оттенком». Есть также четыре дизайна от победителей предыдущего конкурса компании «Your Force 1», которые сочетаются в обоих типах коробок.

Old sole, new story.

The #OurForce1 collection features digital renditions of AF1s past, present and future built for the next generation.

Nike’s first-ever virtual collection is inspired by the AF1 Low, a classic style remixed hundreds of times since it dropped in ‘82. pic.twitter.com/dlq65VNeAb

— .SWOOSH (@dotSWOOSH) April 17, 2023