Nintendo на E3 2021: новая игра Breath of the Wild, сборники Mario, ремастеры предыдущих проектов, тематическая портативная консоль

Во время проведения выставки E3 2021 компания Nintendo поделилась новостями о своих различных игровых проектах.

The Legend of Zelda

Так, после нескольких лет ожидания Nintendo показала новый трейлер продолжения The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Эта игра пока не получила официального названия, зато известно, что её выход запланирован на 2022 год. Анонс игры состоялся в рамках проведения выставки E3 2019. Согласно имеющейся информации, в новой игре следует ожидать возвращения Link и Zelda из Breath of the Wild.

Также компания работает и над другими проектами о Zelda. Nintendo намерена перевыпустить в HD игру The Legend of Zelda: Skyward Sword, которая изначально вышла Nintendo Wii. Новая версия должна появиться уже 16 июля. Порт Skyward Sword предлагает улучшенную графику и новую схему управления, позволяющую использовать традиционный контроллер.

Advance Wars

Nintendo также рассказала, что работает над ремастером двух первых игр серии Advance Wars для Nintendo Switch. Обе игры выйдут в составе набора Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Его релиз запланирован на 3 декабря, а заинтересованные пользователи уже могут оформить предварительный заказ.

Игры «полностью перестроены с нуля», и в трейлере можно видеть новую трёхмерную графику, хотя классический игровой процесс не изменился. Первая игра Advance Wars вышла для Game Boy Advance ещё в 2001 году, вторая – в 2003 году.

Портативная консоль Game & Watch

К 35-летию The Legend of Zelda компания Nintendo выпускает портативную консоль Game & Watch в стиле Zelda с четырьмя встроенными играми. Покупатели смогут сыграть в первую часть серии The Legend of Zelda, её продолжения Zelda II: The Adventure of Link и The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Четвертая игра – Game & Watch Vermin, но с персонажем Link, наложенным на оригинального персонажа. Кроме того, устройство можно использовать как цифровые часы или таймер. Новинка поступит в продажу 12 ноября по цене $49,99.

Mario

Новые игры появятся и в сериях Mario Party и WarioWare. Они выйдут на консоли Switch. Mario Party Superstars будет коллекцией классических игр Mario Party для Nintendo 64. В мини-игры можно играть через многопользовательский онлайн-режим, и они совместимы с обычными контроллерами. Коллекция выйдет 29 октября 2021 года по цене $59,99.

Новая WarioWare: Get It Together будет включать более 200 мини-игр, а также сюжетный режим, в который можно играть в одиночку или с другом на одной системе или через локальное беспроводное совместное прохождение. WarioWare: Get It Together выйдет 10 сентября 2021 года по цене $50.

Источник: The Verge 1, 2, 3, 4