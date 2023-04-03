Nintendo начала бесплатно ремонтировать Joy-Con в Британии, Швейцарии и EEA даже без гарантии – ранее услуга предлагалась в странах Америки и Франции

Nintendo начала предлагать бесплатный ремонт неисправных Joy-Con в странах Европы, независимо от статуса гарантии. На странице поддержки британского сайта Nintendo компания заявляет, что исправит дрейф стиков Joy-Cons бесплатно в Великобритании, Швейцарии и Европейской экономической зоне (EEA), даже если гарантия истекла.

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Хотя Nintendo предлагала бесплатный ремонт Joy-Cons с истекшим сроком гарантии в Северной Америке, Латинской Америке и Франции, до сих пор эта политика не распространялась на Великобританию, Швейцарию и все страны EEA. Компания бесплатно ремонтировала неисправные Joy-Con в этих странах только в случае действующей гарантии.

Однако Nintendo оставляет за собой право отказать в ремонте, если дрейф стиков, вызван сторонними аксессуарами, если это произошло в результате случайного повреждения или если контроллер был «вскрыт, модифицирован или отремонтирован» кем-либо, не уполномоченным Nintendo. Также компания не будет вечно ремонтировать неисправные Joy-Cons бесплатно – предложение доступно только «до дальнейшего уведомления».

Дрейф стика Joy-Con остается проблемой с момента первого выпуска Switch в 2017 году. Сама Nintendo предположила, что проблема никогда не будет решена и что компания «постоянно борется с дрифтом». Эта проблема привела к многочисленным судебным искам.

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В 2021 году Европейская организация потребителей (BEUC) призвала Европейскую комиссию расследовать проблему, а исследование, проведенное группой потребителей из Великобритании, позже показало, что недостаток конструкции вызывает смещение рукояти. Проблема может возникнуть даже в новых моделях OLED Switch, что побудило некоторые сторонние компании разработать собственные конструкции Joy-Con, невосприимчивые к дрейфу.

Источник: The Verge