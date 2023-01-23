Сторонние стики Gulikit решили проблему «дрифта» на Nintendo Switch — за шесть лет производитель так и не справился с ней

Владельцы Nintendo Switch хорошо знакомы с проблемой, которая получила название «дрейф Joy-Con». Она выражается в появлении раздражающих ложных нажатий, даже когда вы не касаетесь джойстиков. Проблема имеет место с момента выхода Switch и до сих пор она не была полностью устранена. Компания Gulikit создала набор заменителей джойстика Switch, обещая раз и навсегда покончить с неисправностью.

В новой модели с OLED-экраном, по заявлению Nintendo, были внесены некоторые улучшения, но проблема никуда не делась. Можно сдать Switch в ремонт или купить новые контроллеры, но неприятный эффект через некоторое время обязательно вновь появится.

В отличие от ваших стандартных Nintendo Joy-Con, джойстики от Gulikit используют датчики Холла для предотвращения дрейфа – эта технология использовалась ещё в контроллерах Sega Saturn 3D и Dreamcast 90-х годов. Также в качестве детектора нажатий в джойстиках служат магниты, что означает, что ни один из компонентов не трется друг о друга и не изнашивается, как это происходит в механических Joy-Cons.

Главная причина дрейфа Joy-Con заключается в использовании потенциометров. Они со временем изнашивается, что приводит к неправильным показаниям, из-за которых ваш контроллер кажется одержимым. В 2021 году исполнительный директор Nintendo Ко Сиота сравнил проблему с автомобильными шинами, которые «изнашиваются по мере движения автомобиля, поскольку при вращении они постоянно трутся о землю».

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Стики Gulikit, которые доступны на Amazon за $29,70, по заявлению компании, должны положить конец проблеме. Конечно, вам придется установить сменные джойстики самостоятельно, но это видео от iFixit поможет разобрать Joy-Con.

Джойстики Gulikit поставляются с отверткой, сменными винтами, пинцетом и пластиковым рычажком. Также у Gulikit есть сменные джойстики для Steam Deck и полноценный контроллер KingKong 2 Pro с датчиками Холла.

Пользователи Amazon оставили о наборе в основном положительные отзывы. Но некоторые отмечают, что после замены контроллеров возникает небольшой зазор, через которые могут проникать мелкие частицы. Само собой, установка сторонних стиков ведет к потере гарантии на Switch.

Вызывает удивление, что подобная назойливая проблема за столько лет не была решена Nintendo. Это многое говорит об отношении компании к пользователям. Было бы интересно узнать из комментариев реальных владельцев Switch, насколько часто и серьезно проявляется дрейф стиков.

Источник: The Verge