Nintendo опровергла информацию Bloomberg о более высокой рентабельности Switch OLED

И отдельно упомянула об отсутствии планов выпуска какой-либо другой модели, кроме недавно анонсированной Switch OLED.

В Nintendo отреагировали на недавний отчет Bloomberg о более высокой рентабельности новейшей Switch OLED по сравнению с оригинальной моделью Switch. В частности, издание утверждало, что Switch OLED обходится всего на 10 долларов дороже в производстве, но при этом стоит на 50 долларов больше оригинальной Switch — 350 долларов.

Не секрет, что Nintendo — единственная на рынке продает консоли «в плюс», тогда как Microsoft и Sony продают свои консоли в убыток. Отчет Bloomberg вызвал негативную реакцию в медиа и соцсетях. В компании назвали утверждение о более высокой марже Switch OLED «ложным»‎. При этом никаких подробностей касательно ценообразования компания не предоставила.

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2)

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021