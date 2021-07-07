После анонса Nintendo Switch (OLED model) фанаты продолжают верить, что более мощную начинку японцы приберегли для грядущей Nintendo Switch Pro
Вчерашний анонс обновленной модели консоли Nintendo Switch (OLED model) оставил многих геймеров в недоумении, так как опираясь на утечки и публикации СМИ, они рассчитывали получить не просто новый экран, а более производительную платформу. Впрочем, если вспомнить историю выпуска обновлений японских мобильных консолей, то в данном решении нет ничего странного.
Если вкратце, то выпускать слегка, а не радикально обновленную консоль для подстегивания продаж — это типичный вариант японского маркетинга (чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить многочисленные обновления моделей Nintendo Game Boy и Nintendo DS).
Поэтому сам факт выхода Nintendo Switch (OLED model) вовсе не отменяет дальнейшего выпуска Nintendo Switch Pro с новым процессором и поддержкой DLSS и 4K-разрешения в режиме подключения к телевизору. Просто произойдет это не осенью текущего года, а скорее осенью следующего года, когда фанатам Nintendo понадобится лишний повод приобрести новую консоль.
Ну, а новую Nintendo Switch (OLED model) следует воспринимать не как «недо-Pro» версию Switch, а как обновление оригинальной версии, которая наконец получила более удобную подставку и более качественный экран, хорошо показывающий себя под ярким солнцем благодаря переходу с технологии LCD на OLED.
В пользу того, что это просто обновленная ревизия, а не новое устройство говорит и тот факт, что Nintendo оставила не только старый процессор и ОЗУ, но и старые съемные джойстики Joy-Con на которые неоднократно жаловались геймеры из-за так называемого «дрифта».
P.S. Напоследок мнения экспертов по поводу данного анонса в формате видео:
Источник: The Verge