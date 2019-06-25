НКРЭКУ намерена с 2025 года втрое снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС и ВЭС





Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) готовится очередное снижение «зеленых» тарифов для частных домохозяйств с ветровыми и солнечными электроустановками. Пакет соответствующих постановлений НКРЭКУ уже включен в повестку дня заседания 27 июня.

Проектом предусмотрено снижение «зеленого тарифа» для домашних СЭС, ВЭС и комбинированных ветро- и солнечных электростанций мощностью до 50 киловатт. Так, для домашних СЭС в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года предлагается установить «зеленый тариф» на уровне 5,48 грн за кВт⋅ч (без НДС), что сейчас соответствует уровню 18 евроцентов за кВт⋅ч. С 1 января 2020 года он должен снизиться на 10%, до 4,86 грн за кВт⋅ч, а с 1 января 2025 года — в три раза, до 1,57 грн за киловатт-час.

Для домашних ВЭС мощностью до 50 кВт, введенных в эксплуатацию в те же временные отрезки, предлагается установить значение тарифа равным соответственно 3,48 грн, 3,12 грн и 1,01 грн. за кВт⋅ч, для комбинированных ВЭС и СЭС – 4,89 грн, 3,67 грн и 1,16 грн за кВт⋅ч соответственно.

Напомним, что новый закон о «зеленых» аукционах (№ 2712-VIII), пришедших на замену «зеленым тарифам», ввел новое условие получения «зеленого тарифа» для домашних СЭС мощностью до 50 кВт – они должны располагаться на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях, но не на земле. Ранее разрешалось устанавливать 30 кВт мощности без ограничений месторасположения.

Остается напомнить, что по итогам первого квартала 2019 года количество домашних СЭС в Украине годовом выражении выросло более чем в 2,5 раза, достигнув 8850 штук, а общая мощность превысила 190 МВт при инвестициях 180 млн евро.

Источник: НКРЭКУ