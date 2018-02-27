Nokia намерена через 3-5 лет войти в пятерку крупнейших производителей смартфонов

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За последний год финская компания HMD Global успешно вернула внимание общественности к смартфонам Nokia, достигнув немалых успехов на пути восстановления силы этого бренда.

Как мы уже писали ранее, в четвертом квартале 2017 года HMD Global удалось занять 11 место в рейтинге лучших производителей, отгрузив 4,4 млн смартфонов Nokia. Пока HMD Global демонстрирует действительно неплохие темпы роста, но в будущем компания планирует достичь гораздо больших успехов. В Барселоне, где сейчас проходит выставка MWC 2018, руководитель HMD Global Флориан Сейш заявил, что через 3-5 лет его компания намерена оказаться в пятерке лучших мировых поставщиков смартфонов.

Само по себе заявление выглядит весьма громким с учетом нынешней скромной доли Nokia, находящейся на уровне статистической погрешности. И все же, если HMD Global удастся сохранить импульс, то все возможно.

Сейчас приоритетными для HMD Global являются рынки Европы, России, Индии и Индонезии. Именно в этих регионах продукция компании пользуется наибольшим спросом. Также глава HMD Global заверяется, что в 15 странах мира его компания уже сейчас входит в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов.

Напомним, что на выставку MWC 2018 компания HMD Global привезла сразу четыре новые модели смартфонов – обновленную версию «телефона-банана» Nokia 8110 из «Матрицы», ультрабюджетный Nokia 1 с ОС Android Oreo (Go Edition), среднюю модель Nokia 7 Plus и премиальную Nokia 8 Sirocco.

Источник: CNET