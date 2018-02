Флагманы Nokia на MWC 2018: Середнячок Nokia 7 Plus за €399 и имиджевый Nokia 8 Sirocco за €749

Кроме кнопочного «бананофона»-слайдера Nokia 8110 4G и ультрабюджетной модели Nokia 1 с ОС Android 8.1 Oreo (Go edition) в экспозицию смартфонов Nokia, которые привезла на выставку MWC 2018 компания HMD, вошли еще две флагманские модели: Nokia 7 Plus и Nokia 8 Sirocco.

В целом же все предварительные данные о Nokia 7 Plus подтвердились, и новинка выглядит именно таким как на изображениях из утечек. Это первый смартфон Nokia с экраном 18:9 и первый, оснащенный SoC Snapdragon 660.

Nokia 7 Plus в первую очередь выделяется внешним исполнением. Корпус аппарат изготовлен фрезерованием из цельного куска алюминия и покрыт шести слоями краски для обеспечения эффекта керамического покрытия. Как результат – тактильно приятное и более цепкое покрытие со спрятанными полосками антенн.

Смартфон Nokia 7 Plus оснащен экраном IPS диагональю шесть дюймов и разрешением 2160×1080 пикселей. Заявленные максимальная яркость и контрастность – 500 нит и 1500:1.

Оперативной памяти в Nokia 7 Plus установлено 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти – 64 ГБ. Расширить память можно за счет карточек microSD.

Основная камера у Nokia 7 Plus — сдвоенная. Основной модуль разрешением 12 Мп (1,4 мкм) оснащен объективом с диафрагмой F/1,75, а дополнительный модуль разрешением тех же 12 Мп (1,0 мкм) оснащен телеобъективом с диафрагмой F/2,6. Фронтальной камере разрешением 5 Мп достался объектив с диафрагмой F/2,0 и углом поля зрения 84°. На всех трех камерах присутствует логотип Carl Zeiss.

Соответствующий логотип на задней панели указывает на принадлежность Nokia 7 Plus к программе Android One, которая изначально была нацелена на бюджетные смартфоны, но после запуска инициативы Android Oreo (Go Edition), отошла в средний и даже высший сегменты.

Смартфон Nokia 7 Plus доступен в белом и черном цвете корпуса – в обоих случаях есть вставки и окантовки различных компонентов оранжевого цвета. Будут версии под одну и две карты SIM. Цена – от €399.

Вторая новинка – Nokia 8 Sirocco, которая формально является обновленной версией модели Nokia 8. На деле же это новая модель.

Вместо 5,3-дюймового ЖК-экрана QHD новинка получила 5,5-дюймовый p-OLED того же разрешения QHD. Основой служит все та же SoC Snapdragon 835, в распоряжении которой находится 6 ГБ ОЗУ.

Nokia 8 Sirocco избавилась от алюминиевой «спинки», характерной для Nokia 8, в пользу стекла Gorilla Glass 5 с обеих сторон, которое нанесено нанесено методом вакуумного формования. Каркас выполнен из нержавеющей стали.

Благодаря полностью стеклянному корпусу Nokia 8 Sirocco поддерживает беспроводную зарядку и защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP67 – против IP54 у Nokia 8.

Основная камера у Nokia 8 Sirocco тоже иная. Здесь используется та же конфигурация, что и у Nokia 7 Plus.

Смартфон Nokia 8 Sirocco тоже принадлежит к программе Android One и оценивается в немалые €749. По сути, это расширяет изначально бюджетную инициативу Android One на флагманский сегмент. Старт продаж намечен на апрель.

Добавим, что уже анонсированный Nokia 6 (2018) тоже вошел в экспозицию компании на выставке.

Источник: GSM Arena