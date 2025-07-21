Новости Технологии 21.07.2025 comment views icon

Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности

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Олексій Єрін

Автор новостей

Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности

Пользователям ноутбуков с NVIDIA RTX 5090 доступен новый метод по повышению производительности видеокарты на 20%. Правда, далеко не все им смогут воспользоваться.

Ютубер GizmoSlipTech на собственном канале поделился методикой по существенному увеличению быстродействия ноутбучной NVIDIA RTX 5090. Использовал он уже достаточно распространенный метод шунтирования, который увеличивает лимиты энергопотребления. Суть метода заключается в небольшой модификации шунтирующего резистора. Последний представляет собой резистор с очень маленьким сопротивлением (0,1 Ома до 0,0001 Ом) и отвечает за измерение силы тока, подаваемой на GPU. Если ему в параллель поставить еще один аналогичный резистор, то сопротивление дополнительно уменьшится, а ток и энергопотребление возрастет. При этом видеокарта на данную манипуляцию никак не реагирует и считает, что работает в штатном режиме.

Таким образом энтузиасту удалось поднять потребление NVIDIA RTX 5090 со 175 до 250 Вт в ноутбуке Eluktronics Hydroc 16 G2 с модифицированной BIOS. Также оверклокер увеличивал значения на кривой мощности, без чего влияние на производительность было минимальным.

Теперь к результатам. В Black Myth: Wukong, выигрыш производительности составил до 23,3% FPS по сравнению со стоковым потреблением. Аналогично Cyberpunk 2077 показала прирост на 21,7%. Также есть результаты в нескольких других играх и сценариях:

  • Steel Nomad – +41.16%
  • Witcher 3 (Ultra, Ultra RT, DLSS-Q, 2x FG) – +29.73%
  • Cyberpunk 2077 (Ultra, Ultra RT, DLSS-Q, 2x FG) – +23.89%
  • Black Myth Wukong (Cinematic, RT Ultra, 2x FG) – +23.33%
  • GPU Bound Game Averages (No Tomb Raider) – +23.41%
  • Rainbow Six Siege (Low Settings, Native) – +20.42%
  • Hogwarts (Ultra, RT Ultra, DLSS-Q, 2x FG) – +14.21%
  • Tomb Raider (Highest Settings, DLSS-Q, RT Highest) – +3.86%
Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності
Пример прироста производительности / YouTube

Как видим, большинство игр отреагировали на модификацию как минимум на 20% более высокой производительностью и только пара проектов получила буст на 4 и 14%. То есть потенциал мобильной NVIDIA RTX 5090 довольно высокий и выходит далеко за рамки рекомендованного. Здесь возникает вопрос нагрева при увеличенном потреблении, однако если бы NVIDIA позволила повысить лимиты, то и с этим параметром можно бы было побороться. Пока же разработчик рекомендует с осторожностью относиться к увеличению TDP из-за тепловых ограничений и влияния высоких его значений на долговечность устройств.

Источник: Wccftech

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