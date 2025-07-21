Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности

Пользователям ноутбуков с NVIDIA RTX 5090 доступен новый метод по повышению производительности видеокарты на 20%. Правда, далеко не все им смогут воспользоваться.

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Ютубер GizmoSlipTech на собственном канале поделился методикой по существенному увеличению быстродействия ноутбучной NVIDIA RTX 5090. Использовал он уже достаточно распространенный метод шунтирования, который увеличивает лимиты энергопотребления. Суть метода заключается в небольшой модификации шунтирующего резистора. Последний представляет собой резистор с очень маленьким сопротивлением (0,1 Ома до 0,0001 Ом) и отвечает за измерение силы тока, подаваемой на GPU. Если ему в параллель поставить еще один аналогичный резистор, то сопротивление дополнительно уменьшится, а ток и энергопотребление возрастет. При этом видеокарта на данную манипуляцию никак не реагирует и считает, что работает в штатном режиме.

Таким образом энтузиасту удалось поднять потребление NVIDIA RTX 5090 со 175 до 250 Вт в ноутбуке Eluktronics Hydroc 16 G2 с модифицированной BIOS. Также оверклокер увеличивал значения на кривой мощности, без чего влияние на производительность было минимальным.

Теперь к результатам. В Black Myth: Wukong, выигрыш производительности составил до 23,3% FPS по сравнению со стоковым потреблением. Аналогично Cyberpunk 2077 показала прирост на 21,7%. Также есть результаты в нескольких других играх и сценариях:

Steel Nomad – +41.16%

Witcher 3 (Ultra, Ultra RT, DLSS-Q, 2x FG) – +29.73%

Cyberpunk 2077 (Ultra, Ultra RT, DLSS-Q, 2x FG) – +23.89%

Black Myth Wukong (Cinematic, RT Ultra, 2x FG) – +23.33%

GPU Bound Game Averages (No Tomb Raider) – +23.41%

Rainbow Six Siege (Low Settings, Native) – +20.42%

Hogwarts (Ultra, RT Ultra, DLSS-Q, 2x FG) – +14.21%

Tomb Raider (Highest Settings, DLSS-Q, RT Highest) – +3.86%

Как видим, большинство игр отреагировали на модификацию как минимум на 20% более высокой производительностью и только пара проектов получила буст на 4 и 14%. То есть потенциал мобильной NVIDIA RTX 5090 довольно высокий и выходит далеко за рамки рекомендованного. Здесь возникает вопрос нагрева при увеличенном потреблении, однако если бы NVIDIA позволила повысить лимиты, то и с этим параметром можно бы было побороться. Пока же разработчик рекомендует с осторожностью относиться к увеличению TDP из-за тепловых ограничений и влияния высоких его значений на долговечность устройств.

Источник: Wccftech