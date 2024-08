Ноутбук, который пахнет: Asus представила Adol Book 14 со встроенным ароматизатором

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Компания Asus совместно с известным брендом парфюмерии и моды Anna Sui выпустила ноутбук Adol Book 14, оснащенный уникальной функцией распыления ароматов.

В центре крышки ноутбука расположен специальный отсек для ароматического картриджа. Пользователи могут выбирать между тремя различными ароматами: «Стань новой собой» (Be a New Her), «Базилик и мандарин» (Basil and Mandarin) и «Роза человеческой земли» (Rose of Man’s Land). Менять ароматы можно в любое время, обеспечивая приятный запах вокруг устройства.

Несмотря на ориентацию на модников, Adol Book 14 не уступает в технических характеристиках. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 9 8945H с восемью ядрами и 16 потоками, 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 на 1 ТБ. Интегрированная графика Radeon 780M обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач.

Дисплей Adol Book 14 впечатляет своими характеристиками. 14-дюймовая OLED-панель имеет разрешение 2880×1800 пикселей и частоту обновления 240 Гц. Экран покрывает 100 % цветового пространства DCI-P3 и имеет среднее значение Delta E меньше единицы, что гарантирует высокую точность передачи цветов.

Кроме ароматизатора и фиолетового цвета корпуса, Adol Book 14 комплектуется стильными аксессуарами: фиолетовой сумкой для ноутбука, беспроводной мышью в тон, наклейками для персонализации и флаконом духов Anna Sui «Wishing Elf» объемом 50 мл.

Стартовая цена Adol Book 14 составляет 6999 юаней (примерно $1000). Сравнивая с аналогичными моделями, например, Asus Zenbook 14 OLED, новинка предлагает лучшие технические характеристики за схожую цену. К сожалению, пока Adol Book 14 доступен только на китайском рынке.

Источник: Tomshardware

