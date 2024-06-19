Первые тесты Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 с Qualcomm Snapdragon X Elite — «3D-производительность разочаровывает»

Продажи ноутбуков Copilot+ PC стартовали 18 июня. Некоторые специализированные сайты уже провели подробные тесты ноутбука ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite «на борту». На VideoCardz подвели краткие итоги этих тестов — их результат неутешителен для любителей игр.
Сейчас Qualcomm является единственным поставщиком сертифицированных Copilot+ PC. Ноутбуки с чипами Snapdragon X вышли вместе с новым специализированным программным обеспечением Microsoft. Процессор Snapdragon X Elite создан по 4-нм техпроцессу и имеет 12 ядер CPU Qualcomm Oryon с частотой от 3,4 ГГц и потреблением энергии 45 Вт (PL2), 30 Вт (PL1). Чип оснащен встроенной графикой Adreno X1 и нейронным процессором (NPU) на 45 TOPS.
На данный момент проведено несколько подробных тестов, также есть отзывы первых пользователей, которые подтверждают общий вывод. Если коротко, Snapdragon X серии предлагает очень хорошую процессорную производительность вместе с длительным временем автономной работы, даже несмотря на эмуляцию работы с программами x64-x86. Основная проблема — производительность встроенной видеокарты Adreno X1которая не оправдывает ожиданий.
Помимо предполагаемых ошибок эмуляции на ARM (некоторые игры даже не запускаются), в отдельных случаях невозможно изменить разрешение в соответствии с характеристиками экрана. Игры демонстрируют частоту кадров ниже ожидаемой, даже с масштабированием. Фактически Snapdragon X не предназначен для геймеров, это процессор для портативных компьютеров со средней по возможностям встроенной графикой.
ASUS Vivobook S 15 поддерживает функции Copilot+, такие как Cocreator, живые субтитры, аудио- и видеоэффекты. Microsoft отложила релиз противоречивой функции Recall. Некоторые технологии, такие как Automatic Super Resolution, пока могут использоваться только с аппаратным обеспечением Qualcomm.
Фактически сейчас Copilot+ PC не используют NPU для помощи с работой функций искусственного интеллекта — вместо этого ноутбук подключается к онлайн-сервису, который теперь доступен с помощью специальной клавиши Copilot. Впрочем, в будущем функции получат дальнейшее развитие от Microsoft.
Самое большое ожидание от будущих поколений процессоров Snapdragon X — наращивание производительности встроенной графики. Как отмечает Notebookcheck, «3D-производительность разочаровывает» Также очевидно требует доработки программная часть в плане улучшения работы программ и игр с чипами Arm. Подробные тесты ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite можно изучить по ссылкам:
Notebookcheck
Matthew Moniz
Dave2D
TechTablets
Windows Central
Процессор Snapdragon X Elite для компьютеров поддерживает дискретные видеокарты – разъяснение Qualcomm
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