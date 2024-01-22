Новости Устройства 22.01.2024 в 13:27 comment views icon

Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) поступил в продажу в Украине по цене 72 тыс. грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) поступил в продажу в Украине по цене 72 тыс. грн

Компания ASUS сообщила о начале продаж в Украине нового ультрапортативного ноутбука Zenbook 14 OLED (UX3405). Эта модель была анонсирована в начале месяца на выставке CES 2024.

Данная версия основана на платформе Intel Evo. Она может оснащаться процессорами Intel Core Ultra 9185H, Ultra 7155H или Ultra 5125H с графикой Intel Arc. Устройство может иметь до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x с частотой 7467 МГц и твердотельный накопитель PCIe 4 емкостью до 1 ТБ.

Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) поступил в продажу в Украине по цене 72 тыс. грн

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) оснащается 14-дюймовым дисплеем ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10, который доступен в трех модификациях:

  • 3K (2880×1800), пиковая яркость 600 кд/м2, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR True Black 600, частота обновления 120 Гц;
  • 3K (2880×1800), сенсорный, пиковая яркость 550 кд/м2, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR True Black 500, частота обновления 120 Гц;
  • Full HD (1920×1200), пиковая яркость 600 кд/м2, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR True Black 600, частота обновления 60 Гц.

Ноутбук получил клавиатуру ASUS ErgoSense, ИК-камеру с разрешением Full HD и механической шторкой, два интерфейса Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) и 3,5-мм аудиоразъем. Также есть модули Wi-Fi 6E (802.11ax) и Bluetooth 5.3. Батарея имеет емкость 75 Втч. Размеры составляют 312,42×220,05×14,9 мм, а вес – 1,2 кг (1,28 кг для версии с сенсорным дисплеем).

Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) поступил в продажу в Украине по цене 72 тыс. грн

Новый ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) с процессором Intel Core Ultra 7 155H, оперативной памятью 32 ГБ и SSD-накопителем на 1 ТВ уже доступен в продаже по рекомендованной цене 71 999 грн.

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Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

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