«Нова Пошта» меняет график, с 1 марта все отделения и курьеры начнут работать 7 дней в неделю

Один из крупнейших почтовых операторов страны, частная компания «Нова пошта», сообщила о существенном изменении, касающемся графика работы. С 1 марта все без исключения отделения «Нова Пошта» в областных и районных центрах, а также курьеры компании начнут работать без выходных — 7 дней в неделю.

«Мы изменили график работы, потому что это удобно для клиентов. Теперь с «Нова Пошта» работать еще удобнее», – отметил генеральный директор компании Александр Бульба. – «Бизнес-клиенты могут увеличить продажи за счет дополнительных дней работы, а получателям не нужно после работы ждать в очередях – можно приходить в удобное время в субботу или воскресенье и получать свои посылки быстрее».

В воскресенье отделения будут работать с 11:00 до 16:00. Как отмечают в компании, это именно те часы, когда клиенты обычно приходят в выходные (до этого по воскресеньям работали только некоторые отделения компании в различных городах).

В компании «Нова пошта» советуют клиентам, рассчитывающим на доставку на следующий день, приносить посылки и товары пораньше. Точный график работы каждого отделения можно узнать на официальном сайте оператора.

Одновременно компания поделилась некой интересной статистикой. Сейчас фирменным приложением «Нова пошта» активно пользуются уже 2,6 млн активных пользователей в месяц, что почти вдвое больше, чем было по состоянию на начало 2018-го. Также сообщается, что количество оформленных через приложение посылок по сравнению с 2017 возросло до 10 млн, а сумма онлайн-расчетов – в 2,5 раза.

Источник: «Нова пошта»