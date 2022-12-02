Нова пошта начала доставлять из интернет-магазинов Чехии — можно покупать Starlink, EcoFlow и другую технику

«Нова пошта Глобал», входящая в группу компаний «Нова пошта», в очередной раз расширила услугу международной доставки и добавила на карту онлайн-шопинга Чехию, которая стала девятой зарубежной страной для сервиса NP Shopping.

Украинцы могут покупать непосредственно в чешских онлайн-магазинах, не имеющих прямой доставки в Украину, любые товары и технику (из тех, что не запрещены для транспортировки), например Starlink, зарядные станции EcoFlow, и их последующей перевозкой на отделение «Нової пошти», в почтомат или по указанному адресу. Срок доставки — от 8 рабочих дней.

Несколько дней назад Кабмин освободил от НДС и пошлины Starlink (на самом деле льготы распространяются не только на юридических лиц, но и на физических лиц, однако сейчас существуют законодательные коллизии, поэтому таможня не всегда идет навстречу гражданам), а в Чехии в отличие от Украины действуют одни из самых низких цен на Starlink. Например, Starlink в Чехии можно приобрести от 14300 гривен, а стоимость доставки товара весом 8,5 кг в Украину будет составлять от 1900 грн. Точная цена зависит от веса отправки.

Тарифы на доставку через NP Shopping из Чехии

0,5 кг — $5 (183 грн)

1 кг — $8,50 (311 грн)

1,5 кг — $10 (366 грн)

2 кг — $13,50 (494 грн)

Рассчитать стоимость доставки можно самостоятельно на сайте с помощью специального калькулятора. Ранее «Нова пошта» опубликовала подробную инструкцию по заказу Starlink.

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Можно покупать в любых онлайн магазинах, главное при оформлении заказа указать правильный адрес склада «Нової пошти» в той или иной стране. Для этого нужно сначала зарегистрироваться на сайте NP Shopping и получить доступ к личному кабинету со всей необходимой функциональностью.

Как уже отмечалось выше, Чехия стала девятой страной для сервиса NP Shopping. Ранее компания начала доставлять из интернет-магазинов в США, Италии, Турции, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Испании и Чехии. В преддверии новогодних праздников «Нова Пошта Глобал» временно снизила на 25% стоимость доставки из Испании и Италии — акционный тариф будет действовать до 31 января 2023 года.

Нужно ли напоминать, что NP Shopping — лишь один из доступных в Украине сервисов, предоставляющих услуги форвардинга Доставка товаров, которые клиент заказал в зарубежных интернет-магазинах, не доставляемых в Украину. В процессе доставки используются собственные или арендованные склады компании-оператора в стране, где заказ выполнен.. Среди сервисов конкурентов — Ukraine-Express, Pesoto, Meest.

Остается вспомнить, что с 30 апреля в Украине начал действовать новый порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов — его подняли со 100 до прежних 150 евро.