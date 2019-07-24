«Нова Пошта» расширила сеть отделений до 4000, за первое полугодие было доставлено 100 млн посылок

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Украинский почтовый оператор «Нова Пошта» сообщил о достижении важного рубежа в своём развитии. На сегодняшний день сеть компании насчитывает уже 4000 отделений. При этом только с начала этого года было открыто более 1200 новых отделений. Такого впечатляющего результата удалось достичь благодаря открытию точек компании в сёлах и небольших населенных пунктах.

Также компания поделилась некоторой статистикой своей работы в первой половине 2019 года. Отмечается, что в промежуток времени с января по июнь Группа «Нова Пошта» доставила около 100 млн посылок, грузов и документов. За 6 месяцев услугами компании «Нова Пошта» воспользовались более 8 млн клиентов.

Ускорить обработку почтовых отправлений помогают два терминала – в Киеве (КИТ) и Хмельницком (ХИТ). Так, КИТ в первой половине 2019 года обработал почти 46 млн посылок, что на 34% больше, чем за такой же период прошлого года. Хмельницкий терминал был запущен 17 мая 2019 года и с момента запуска уже обработал 6,8 млн отправлений.

Компания сообщает, что всё больше клиентов отдают предпочтение работе с цифровыми инструментами и сервисами.

Так, количество пользователей мобильного приложения в июне превысило 2,6 млн. Примерно вдвое выросло количество пользователей, которые оформляют и оплачивают посылки через свой смартфон. А пользователей бизнес-кабинета стало больше в 17 раз по сравнению с первым полугодием 2018 года. Клиенты оформили через этот сервис более миллиона экспресс-накладных.

Украинцы стали активнее заказывать не только внутри страны, но и за рубежом. Рост количества посылок, заказанных с помощью сервиса NP Shopping из США, составил 20%, из Великобритании – 86%. Доставки из Польши выросли в 3 раза.

Отдельно отмечается, что за первое полугодие группа компаний «Нова Пошта» перечислила в бюджеты всех уровней более 2 млрд грн налогов и сборов – на 35% больше, чем за предыдущий год.