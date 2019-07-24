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«Нова Пошта» расширила сеть отделений до 4000, за первое полугодие было доставлено 100 млн посылок

«Нова Пошта» расширила сеть отделений до 4000, за первое полугодие было доставлено 100 млн посылок

«Нова Пошта» расширила сеть отделений до 4000, за первое полугодие было доставлено 100 млн посылок


Украинский почтовый оператор «Нова Пошта» сообщил о достижении важного рубежа в своём развитии. На сегодняшний день сеть компании насчитывает уже 4000 отделений. При этом только с начала этого года было открыто более 1200 новых отделений. Такого впечатляющего результата удалось достичь благодаря открытию точек компании в сёлах и небольших населенных пунктах.

Также компания поделилась некоторой статистикой своей работы в первой половине 2019 года. Отмечается, что в промежуток времени с января по июнь Группа «Нова Пошта» доставила около 100 млн посылок, грузов и документов. За 6 месяцев услугами компании «Нова Пошта» воспользовались более 8 млн клиентов.

Ускорить обработку почтовых отправлений помогают два терминала – в Киеве (КИТ) и Хмельницком (ХИТ). Так, КИТ в первой половине 2019 года обработал почти 46 млн посылок, что на 34% больше, чем за такой же период прошлого года. Хмельницкий терминал был запущен 17 мая 2019 года и с момента запуска уже обработал 6,8 млн отправлений.

Компания сообщает, что всё больше клиентов отдают предпочтение работе с цифровыми инструментами и сервисами.

Так, количество пользователей мобильного приложения в июне превысило 2,6 млн. Примерно вдвое выросло количество пользователей, которые оформляют и оплачивают посылки через свой смартфон. А пользователей бизнес-кабинета стало больше в 17 раз по сравнению с первым полугодием 2018 года. Клиенты оформили через этот сервис более миллиона экспресс-накладных.

Украинцы стали активнее заказывать не только внутри страны, но и за рубежом. Рост количества посылок, заказанных с помощью сервиса NP Shopping из США, составил 20%, из Великобритании – 86%. Доставки из Польши выросли в 3 раза.

Отдельно отмечается, что за первое полугодие группа компаний «Нова Пошта» перечислила в бюджеты всех уровней более 2 млрд грн налогов и сборов – на 35% больше, чем за предыдущий год.

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