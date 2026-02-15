tradfi
Новости Украина 15.02.2026 comment views icon

Зарядные станции за рубежом дешевле на 60%: украинский спрос опустошил склады ЕС

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Зарядні станції за кордоном дешевші на 60%: український попит спустошив склади ЄС

Покупка оборудования для энергонезависимости за рубежом часто обходится значительно дешевле, чем в Украине. В зависимости от модели зарядного устройства экономия может превышать 60%. Об этом свидетельствует сравнение цен в украинских и зарубежных онлайн-магазинах в феврале.


По данным рынка, зарядные станции, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения, павербанки и термоодежда за рубежом стоят на 25-70% дешевле. Руководитель по маркетингу Meest Shopping Андрей Курилец в комментарии для Delo отметил, что производители в ЕС и США регулярно проводят масштабные распродажи, тогда как в Украине часть популярных моделей либо отсутствует в наличии, либо продается только по предзаказу. По его словам, потребители все чаще считают полную стоимость с доставкой и выбирают экономически более выгодный вариант.

«В таких условиях потребители учитывают полную стоимость с доставкой и выбирают вариант, который экономически выгоднее», — добавляет Курилец.

Наибольшая разница в ценах фиксируется в сегменте портативных зарядных станций среднего класса. В частности, на модели Bluetti EB3A можно сэкономить около 61%, на Bluetti Elite 200 V2 — примерно 28%, на EcoFlow DELTA Pro 3 — около 25%, на Anker SOLIX C1000 Gen 2 — около 34%, а на Anker SOLIX C300 DC — около 28%. Эксперты объясняют ценовой разрыв несколькими факторами: разными закупочными ценам для украинского и иностранных рынков, большими сезонными распродажами в Евросоюзе и США, колебаниями валютного курса, высокой маржинальностью локального рынка в периоды пикового спроса, а также ограниченным импортом отдельных моделей в Украину.

Спрос со стороны Украины повлиял и на европейские запасы оборудования. Бренд-менеджер EcoFlow Украина Сергей Силин сообщил, что около 80% зарядных станций, которые находились на складах в Европе, были направлены именно на украинский рынок. Он уточнил, что поставки, предназначенные для таких стран, как Франция, Германия, Нидерланды и Испания, фактически были переориентированы в Украину и быстро раскупили.


«Все, что было на европейских стоках для таких стран, как Франция, Германия, Нидерланды, Испания, оно все приехало в Украину. И аллокация была процентов на 80 всех зарядных станций в Украину. То есть оно здесь у нас, и оно все разошлось среди наших граждан», — говорит Силин.

По словам Силина, средняя наценка на зарядные станции в Украине обычно составляет около 20%, что является минимальной маржинальностью для работы с крупными торговыми сетями. Дополнительно на конечную цену влияют валютный курс и использование авиадоставки, которую продавцы выбирают для ускорения поставки товаров в условиях высокого спроса.

В общем, спрос на портативные зарядные станции в Украине резко вырос в течение последних месяцев: по данным торговых сетей, продажи таких станций выросли в 3,5-4 раза, а средний чек покупки повысился на 20-35% по сравнению с предыдущими периодами. В частности, сети фиксируют, что после массированных обстрелов продажи зарядных станций почти в четыре раза превышали показатели предыдущего дня, а в сентябре-октябре объемы реализации увеличились на 70% относительно лета 2025 года. Параллельно средние цены на популярные модели Bluetti и EcoFlow выросли на 11-28% и более в зависимости от модели, тогда как павербанки показывают относительно меньшее подорожание.

Зарядные станции: типы, военные модели, предложения украинских производителей

Спецпроекты
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Источник: MC.today

Популярные новости

arrow left
arrow right
Что творится с Glovo? Украинцы жалуются на несогласованные снятия чаевых в 5000-11000 грн
"Все управление войсками легло": доступ к интернету Starlink потеряли почти 90% российских подразделений
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
Абоненты "Киевстар" сгенерировали 40% голосового трафика с VoLTE и VoWiFi: Львов и Киев — в лидерах
В Украине забронированы до 20 000 IT-специалистов: за полгода прибавилось от 2000 до 5000, больше всего — в Киеве
Подставные украинские "дропы" выманили у россиян 2000+ пакетов данных о Starlink: с номерами и позициями.
В Украине утвердили День программиста как профессиональный праздник — Кабмин согласовал новую дату
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
Неверифицированные терминалы Starlink не будут работать в Украине, — Федоров
Обновлено: Vodafone проводит технические тесты 5G во Львове перед запуском
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа
НДС для ФЛП: Минфин готовит компромиссный вариант с более высоким лимитом
"Киевстар" покупает Comfy: ключевые цифры и детали сделки от Forbes
"Нова пошта" обработала рекордные 2,4 млн посылок за сутки накануне Рождества, в топе — доставка одежды, товаров для дома и косметики
"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда
ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно — каждый второй доллар экспорта услуг
"Новая почта" запустила сервис "Свободные руки": доставка багажа на вокзалы от 399 грн
Подвинул "Аватар 3": триллер "Служанка" собрал ₴60 млн в Украине за три недели
Vodafone повышает стоимость тарифов в рамках услуги "Год без абонплат": еще +70-110 грн за каждый месяц
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить