Зарядные станции за рубежом дешевле на 60%: украинский спрос опустошил склады ЕС

Покупка оборудования для энергонезависимости за рубежом часто обходится значительно дешевле, чем в Украине. В зависимости от модели зарядного устройства экономия может превышать 60%. Об этом свидетельствует сравнение цен в украинских и зарубежных онлайн-магазинах в феврале.





По данным рынка, зарядные станции, аккумуляторы, стабилизаторы напряжения, павербанки и термоодежда за рубежом стоят на 25-70% дешевле. Руководитель по маркетингу Meest Shopping Андрей Курилец в комментарии для Delo отметил, что производители в ЕС и США регулярно проводят масштабные распродажи, тогда как в Украине часть популярных моделей либо отсутствует в наличии, либо продается только по предзаказу. По его словам, потребители все чаще считают полную стоимость с доставкой и выбирают экономически более выгодный вариант.

Наибольшая разница в ценах фиксируется в сегменте портативных зарядных станций среднего класса. В частности, на модели Bluetti EB3A можно сэкономить около 61%, на Bluetti Elite 200 V2 — примерно 28%, на EcoFlow DELTA Pro 3 — около 25%, на Anker SOLIX C1000 Gen 2 — около 34%, а на Anker SOLIX C300 DC — около 28%. Эксперты объясняют ценовой разрыв несколькими факторами: разными закупочными ценам для украинского и иностранных рынков, большими сезонными распродажами в Евросоюзе и США, колебаниями валютного курса, высокой маржинальностью локального рынка в периоды пикового спроса, а также ограниченным импортом отдельных моделей в Украину.

Спрос со стороны Украины повлиял и на европейские запасы оборудования. Бренд-менеджер EcoFlow Украина Сергей Силин сообщил, что около 80% зарядных станций, которые находились на складах в Европе, были направлены именно на украинский рынок. Он уточнил, что поставки, предназначенные для таких стран, как Франция, Германия, Нидерланды и Испания, фактически были переориентированы в Украину и быстро раскупили.





По словам Силина, средняя наценка на зарядные станции в Украине обычно составляет около 20%, что является минимальной маржинальностью для работы с крупными торговыми сетями. Дополнительно на конечную цену влияют валютный курс и использование авиадоставки, которую продавцы выбирают для ускорения поставки товаров в условиях высокого спроса.

В общем, спрос на портативные зарядные станции в Украине резко вырос в течение последних месяцев: по данным торговых сетей, продажи таких станций выросли в 3,5-4 раза, а средний чек покупки повысился на 20-35% по сравнению с предыдущими периодами. В частности, сети фиксируют, что после массированных обстрелов продажи зарядных станций почти в четыре раза превышали показатели предыдущего дня, а в сентябре-октябре объемы реализации увеличились на 70% относительно лета 2025 года. Параллельно средние цены на популярные модели Bluetti и EcoFlow выросли на 11-28% и более в зависимости от модели, тогда как павербанки показывают относительно меньшее подорожание.

Источник: MC.today