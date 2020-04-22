Новая бесплатная утилита NVIDIA RTX Voice для шумоподавления не особо требовательна и может работать на старых видеокартах (даже на GPU Fermi)





На прошлой неделе NVIDIA выпустила очередную бесплатную утилиту под названием RTX Voice, которая задействует GPU поколения Turing (видеокарты GeForce RTX и Quadro RTX) для подавления фонового шума во время голосовых и видеозвонков, причем ПО отсеивает посторонние звуки в обоих каналах. Как выяснилось, вовсе не обязательно иметь новую видеокарту, чтобы использовать RTX Voice — ПО, которое, к слову, работает и в играх, можно заставить работать и на старых картах NVIDIA, даже на моделях поколения Fermi.

Энтузиасту и активному участнику форумов Guru3D Дэвиду Лэйку удалось найти обходной путь: путем нескольких обманных маневров он смог отключить проверку системных требований и установить RTX Voice на своем ПК с видеокартой TITAN V. Более того, после установки утилита запустилась и работала вполне нормально. Да, ускоритель TITAN V построен на базе GPU Volta, который включает специальные тензорные ядра для аппаратного ускорения ИИ-приложений. В то же время десятки пользователей Guru3D, Reddit и Twitter подтверждают, что мод обеспечивает поддержку RTX Voice и на GPU GTX 1600-й серии, а также на моделях Pascal, Maxwell и даже Fermi.

Предположительно, в основе RTX Voice (преимущественно) лежит код GPGPU на базе CUDA, а тензорные ядра в активе карт RTX только ускоряют его выполнение. С другой стороны, нельзя полностью исключать, что NVIDIA специально ограничила использование RTX Voice программным путем.

Детальные инструкции по модификации установщика RTX Voice заинтересованные пользователи могут найти в соответствующей теме обсуждения на Guru3D. Но стоит отметить, что делать это придется на свой страх и риск, поскольку разработчик не несет ответственности за возможные негативные последствия внесения сторонних изменений.

Что интересно, судя по тестам, особого влияния на общую производительность это ПО, которое весьма эффективно фильрует шум, не оказывает. То есть, оно весьма нетребовательное с точки зрения использования ресурсов GPU и никакого ощутимого падения производительности, как было в свое время при активации трассировки лучей, быть не должно.

Официально RTX Voice требуется для работы ОС Windows 10 и графический драйвер GeForce 410.18 WHQL или новее, а перечень поддерживаемый программ содержит десяток наименований:

OBS Studio;

XSplit Broadcaster;

XSplit Gamecaster;

Twitch Studio;

Discord;

Google Chrome;

WebEx;

Skype;

Zoom;

Slack.

Загрузить RTX Voice можно по ссылке. Пока что инструмент находится в стадии бета-тестирования.

Источник: Tom’s Hardware, Guru3D и Wccftech