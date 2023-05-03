Новости Кино 03.05.2023 в 19:00

«Дюна: Часть вторая»: смотрим первый трейлер продолжения фантастического эпика Дени Вильнева по роману Фрэнка Герберта

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Warner Bros. (как и обещала) опубликовала первый трейлер новой «Дюны», бесспорно являющейся одной из самых ожидаемых фильмов в этом году.

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Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Флоренс Пью, Леа Сейду, Дейв Батиста, Остин Батлер и другие.

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Съемки сиквела «Дюны»  завершилось еще в декабре 2022 года — они продолжались почти 5 месяцев на нескольких локациях в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии. Продолжением занималась та самая команда, которая работала над первым фильмом, включая режиссера Дэнни Вильнева, оператора Грега Фрэйзера и композитора Ханса Циммера. Кстати, вторая часть полностью создана в формате IMAX (первая «Дюна» только на 40%).

В украинский прокат вторая часть нашумевшей экранизации романа Фрэнка Герберта выйдет 2 ноября 2023 — как обычно, на день раньше мировой премьеры.

Трейлер фильма «Дюна: Часть вторая» — с украинским дубляжем

В оригинале (на английском)

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«Дюна: Часть вторая»: смотрим первый трейлер продолжения фантастического эпика Дени Вильнева по роману Фрэнка Герберта


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