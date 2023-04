«Дюна 2»: Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П’ю та інші на перших кадрах продовження фантастичного епіка Дені Вільньова

27 квітня журнал Vanity Fair опублікував перші кадри довгоочікуваного продовження фантастичного епіка «Дюна» / Dune Дені Вільньова, на яких показали не лише Тімоті Шаламе та Зендею в знайомих в образах Пола Атріда та Чані, а й також персонажів Остіна Батлера, Флоренс П’ю та Леа Сейду — в образах Фейд-Раута Харконнен, принцеси Ірулан та леді Марго відповідно.

Фільмування сиквелу «Дюни» завершилися у грудні 2022 року — вони тривали майже 5 місяців на кількох локаціях у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії. З наближенням до виходу кінострічки Дені Вільньова у прокат набирає обертів його рекламна кампанія. Другу частину робила та сама команда, яка працювала над першим фільмом, включаючи режисера Дені Вільньова, оператора Грега Фрейзера та композитора Ганса Циммера.

Режисер Дені Вільньов розповів Vanity Fair, що жодного стрибка в часі між двома частинами «Дюни» не буде, історія Пола Атріда продовжиться з того моменту, де завершилася перша частина, а Зендея розповіла, що в другій частині її героїня відіграє значно більшу роль, ніж у першій, де Чані здебільшого з’являлася у снах героя Пола Атріда. Ще раніше Вільньов розповідав, що хоче зробити головною героїнею персонаж Чані, та й офіційний синопсис це підтверджує.

Продовження «Дюни» стало однією з головних тем закритої презентації фільмів Warner Bros. в межах конвенту CinemaCon, який цими днями проходить в Лас-Веґасі.

A first look at ‘DUNE 2’ was just shown at #CinemaCon. pic.twitter.com/7R2B62W8d8

— Cinema Solace (@SolaceCinema) April 25, 2023