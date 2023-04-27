«Дюна 2»: Тімоті Шаламе, Зендея, Флоренс П’ю та інші на перших кадрах продовження фантастичного епіка Дені Вільньова

27 квітня журнал Vanity Fair опублікував перші кадри довгоочікуваного продовження фантастичного епіка «Дюна» / Dune Дені Вільньова, на яких показали не лише Тімоті Шаламе та Зендею в знайомих в образах Пола Атріда та Чані, а й також персонажів Остіна Батлера, Флоренс П’ю та Леа Сейду — в образах Фейд-Раута Харконнен, принцеси Ірулан та леді Марго відповідно.

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Фільмування сиквелу «Дюни» завершилися у грудні 2022 року — вони тривали майже 5 місяців на кількох локаціях у Будапешті, Абу-Дабі, Йорданії та Італії. З наближенням до виходу кінострічки Дені Вільньова у прокат набирає обертів його рекламна кампанія. Другу частину робила та сама команда, яка працювала над першим фільмом, включаючи режисера Дені Вільньова, оператора Грега Фрейзера та композитора Ганса Циммера.

Перші кадри продовження «Дюни»

Режисер Дені Вільньов розповів Vanity Fair, що жодного стрибка в часі між двома частинами «Дюни» не буде, історія Пола Атріда продовжиться з того моменту, де завершилася перша частина, а Зендея розповіла, що в другій частині її героїня відіграє значно більшу роль, ніж у першій, де Чані здебільшого з’являлася у снах героя Пола Атріда. Ще раніше Вільньов розповідав, що хоче зробити головною героїнею персонаж Чані, та й офіційний синопсис це підтверджує.

«Друга частина цього фільму розповість про захоплюючу подорож Пола Атріда, під час якої він об’єднається з Чані та фрименами (плем’я людей у всесвіті Дюни) і виходить на стежку війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. Стоячи перед вибором між любов’ю свого життя та долею відомого людству всесвіту, він спробує запобігти жахливому майбутньому, невідомому нікому, окрім нього самого». із синопсису

Продовження «Дюни» стало однією з головних тем закритої презентації фільмів Warner Bros. в межах конвенту CinemaCon, який цими днями проходить в Лас-Веґасі.

A first look at ‘DUNE 2’ was just shown at #CinemaCon. pic.twitter.com/7R2B62W8d8 — Cinema Solace (@SolaceCinema) April 25, 2023

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На заході за участю Вільньова, Тімоті Шаламе та Зендеї показали дебютний трейлер — його поки немає у відкритому доступі (той, що “гуляє” мережею, є аматорською роботою), але, ймовірно, чекати залишилося не довго. Водночас деякі нові деталі просочилися — зокрема, друга частина повністю створена у форматі IMAX (перша «Дюна» на 40%); також команда створила модель піщаного черв’яка, спеціально для сцен верхової їзди Пола Атріда на гігантському монстрі з Арракісу.

В український прокат друга частина нашумілої екранізації роману Френка Герберта вийде 2 листопада 2023 року — традиційно на день раніше світової прем’єри.