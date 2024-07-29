«Новая почта» добавила в приложение функцию «Чаевые» — для курьеров, контакт-центра и работников отделений (обновлено)

Новая опция, по словам пресс-службы компании «Новая почта», поможет отблагодарить работников за приятное и качественное обслуживание с помощью онлайн-платежа.

Функция «Чаевые» в приложении NovaPost уже работает и будет отображаться по факту получения услуги (но только после оценки минимум в 4-5 звезд). Вам предложат выбрать фиксированную сумму или указать свою.

Чаевые будут зачислены на карту NovaPay работника через 1-2 минуты. Также можно будет оставить текстовый отзыв.

Сейчас опция чаевых доступна для курьеров, сотрудников контакт-центра и отделений.

На выходных «Новая почта» также открыла первое отделение в Риме (уже второе для Италии) по адресу Via Albalonga 9-11. В отделении клиенты могут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в и из Украины, внутри страны и между европейскими странами присутствия Новой почты. Цена стартует от 900 грн, а продолжительность доставки — от 5 дней.