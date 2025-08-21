Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу

Экс-разработчики The Witcher 3 сделают свою следующую RPG — The Blood of Dawnwalker — еще более открытой. Игру можно завершить просто со старта.

По сюжету герой Коэн есть 30 дней, чтобы спасти семью от древнего вампира Брэнсиса. Если не успеть, их ждет трагическая судьба. В игре есть только одна главная цель, а все остальное — как вы решите. Поэтому один из вариантов просто бросить вызов финальному боссу уже в первые часы. Но разработчики сразу предупреждают — это «чрезвычайно сложно».

Таким подходом вампирская The Blood of Dawnwalker напоминает Breath of the Wild — вы можете сразу штурмовать замок Бренсиса, но сделать это без подготовки почти нереально. Мир игры создан так, чтобы подталкивать игрока к исследованию, выполнению квестов, поиску союзников и прокачке героя, прежде чем отправляться в финальную битву.

Кроме того, в этой RPG каждое ваше действие имеет значение — игра чутко реагирует на выбор игрока, и именно это формирует ее динамику. В основе лежат три ключевых типа решений. Первый — классический: вы принимаете решение и сталкиваетесь с последствиями. Второй связан с двойным игровым циклом: днем и ночью одна и та же ситуация может развиваться совершенно иначе. И даже отказ что-то делать имеет собственные последствия.

«Не делать выбора — это также выбор. Вы можете просто ничего не делать, и мир отреагирует так, как часто трудно предсказать», — объясняет директор игры Конрад Томашчевич.

Чтобы игроки не чувствовали давления, разработчики отмечают: всегда видно, сколько времени займет задание, а исследование мира вообще не ограничено. Сначала такой подход может показаться напряженным, но главный дизайнер квестов Рафал Янковский говорит, что нет необходимости спешить.

The Blood of Dawnwalker выйдет в следующем году, а сейчас игру уже можно добавить в список желаний в Steam.

