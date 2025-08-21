Новости Игры 21.08.2025 comment views icon

Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу

Экс-разработчики The Witcher 3 сделают свою следующую RPG — The Blood of Dawnwalker — еще более открытой. Игру можно завершить просто со старта.

По сюжету герой Коэн есть 30 дней, чтобы спасти семью от древнего вампира Брэнсиса. Если не успеть, их ждет трагическая судьба. В игре есть только одна главная цель, а все остальное — как вы решите. Поэтому один из вариантов просто бросить вызов финальному боссу уже в первые часы. Но разработчики сразу предупреждают — это «чрезвычайно сложно».

Таким подходом вампирская The Blood of Dawnwalker напоминает Breath of the Wild — вы можете сразу штурмовать замок Бренсиса, но сделать это без подготовки почти нереально. Мир игры создан так, чтобы подталкивать игрока к исследованию, выполнению квестов, поиску союзников и прокачке героя, прежде чем отправляться в финальную битву.

Кроме того, в этой RPG каждое ваше действие имеет значение — игра чутко реагирует на выбор игрока, и именно это формирует ее динамику. В основе лежат три ключевых типа решений. Первый — классический: вы принимаете решение и сталкиваетесь с последствиями. Второй связан с двойным игровым циклом: днем и ночью одна и та же ситуация может развиваться совершенно иначе. И даже отказ что-то делать имеет собственные последствия.

«Не делать выбора — это также выбор. Вы можете просто ничего не делать, и мир отреагирует так, как часто трудно предсказать», — объясняет директор игры Конрад Томашчевич.

Чтобы игроки не чувствовали давления, разработчики отмечают: всегда видно, сколько времени займет задание, а исследование мира вообще не ограничено. Сначала такой подход может показаться напряженным, но главный дизайнер квестов Рафал Янковский говорит, что нет необходимости спешить.

The Blood of Dawnwalker выйдет в следующем году, а сейчас игру уже можно добавить в список желаний в Steam.

Источник: Games Radar 1, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
Steam хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей
Battlefield 2042 "разбомбили" отзывами в Steam из-за требования включить SecureBoot
Разработчики The First Descendant продвигают игру через фейковых "ИИ-стримеров"
В Steam стартовал Фестиваль украинских игр — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares и другие со скидками до -90%
Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков
В Steam вводят распределение рецензий по "языковому принципу"
Темное фэнтези от создателей The Witcher 3, трейлер Little Nightmares III и новая My Hero Academia — все анонсы с летнего шоукейса Bandai Namco
Жестокие путешествия по Италии во время чумы: анонсирован приключенческий экшен 1348 Ex Voto с игрой за женщину-рыцаря
В Resident Evil Requiem будет три игровых персонажа, — инсайдер
В System Shock 2 "двери сфинктера" не просто метафора — их создали из реальной колоноскопии
S.T.A.L.K.E.R. в 2D и пиксельная Resident Evil: 19 анонсов с Фестиваля украинских игр в Steam
Новый патч Wuchang: Fallen Feathers "запретил" убивать боссов
Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%
PS Plus в августе получит еще 11 новых игр — среди них Mortal Kombat 1 и Marvel's Spider-Man
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
GSC представила дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год — обновление движка, приборы ночного видения и новые миссии
В Steam стартовал фестиваль 4X-стратегий — Stellaris, Age of Wonders и другие со скидками до -90%
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
GSC назвала дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, предзаказ открыт — от 1799 грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить