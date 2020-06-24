Новая версия браузера Opera получила встроенный Twitter, обновленный виджет погоды и другие улучшения

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Разработчики Opera сообщили, что их детище стало первым браузером со встроенным Twitter-клиентом — начиная с последней версии Opera 69 пользователи данной соцсети могут полноценно использовать ее на своих десктопах без установки дополнительного ПО.

В последнее время Opera специализируется на внедрении функций, которые обычно отсутствуют в других крупных браузерах. В частности, в Opera уже есть встроенный блокировщик рекламы и блокировщик трекеров, бесплатный VPN, крипто-кошелек и интегрированные мессенджеры. Интеграция Twitter представлена вскоре после добавления в браузер встроенной поддержки Instagram и достижения рекордного количества уникальных десктопных пользователей, которое составило 73 млн человек в марте этого года.

Интеграция Twitter в Opera делает просмотр, публикацию или поиск твитов гораздо более быстрым и удобным, благодаря возможности использования клавиатуры и большого дисплея. Это помогает людям быстрее реагировать на развивающиеся события. Наличие Twitter прямо в боковой панели браузера позволяет не отвлекаться на смартфон или специальный десктопный клиент, что особенно актуально в случае срочных новостей, за которыми хочет следить пользователь.

Чтобы активировать Twitter в браузере, достаточно кликнуть на три точки внизу боковой панели или же кликнуть правой кнопкой мыши на боковую панель и выбрать Twitter в списке мессенджеров. Сразу после этого можно пользоваться Twitter прямо в своем браузере.

Новая версия Opera также обзавелась обновленным виджетом погоды на стартовой странице и получила ряд улучшений для функции «Пространства» и визуального переключателя вкладок.

Источник: Opera