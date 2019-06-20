Новая версия NVIDIA Shield TV получит поддержку Google Stadia и улучшенный контроллер

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В интернете постепенно появляются сведения о грядущей приставке Shield TV, работы над которой активно ведутся компанией NVIDIA. Предыдущие утечки сообщали об использовании более производительного процессора и операционной системы Android 9.0 Pie.

Новые данные свидетельствуют, что приставка также получит поддержку сервиса Google Stadia, благодаря чему у пользователей появится возможность играть в игры практически на любом устройстве с дисплеем.

Кроме того, для следующей версии Shield TV разрабатывается новый контроллер с улучшенными функциями удалённого управления. Кроме того, на рынок поступит и более доступная версия консоли без комплектного контроллера для тех потребителей, которые предпочтут заказать контроллер Stadia.

Однако информация о цене новой приставки NVIDIA Shield TV (как стандартной, так и более доступной версии) пока не сообщается. Известно лишь, что новинка должна поступить на рынок к концу текущего года.

Источник: phonearena