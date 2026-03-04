Пользователи жалуются на новый драйвер от NVIDIA: ограничивает производительность RTX 50

Владельцы видеокарт NVIDIA RTX 50 жалуются, что последняя версия драйвера Game Ready 595.71 блокирует напряжение и тем самым снижает производительность.





Известно, что подобные проблемы возникли у владельцев видеокарт RTX 5090, 4090, RTX 4080 Super и RTX 4070 Ti Super. По словам ютубера Bang4BuckPC Gamer, после обновления драйвера для его видеокарты Asus TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition напряжение снизилось как на стандартных, так и на разогнанных частотах. В частности, на стандартных частотах напряжение достигало 1,055-1,060 В, однако после увеличения частоты ядра на 150 МГц тактовая частота возросла, при этом напряжение упало до 1,045-1,050 В.

Во время разгона до 300 МГц напряжение упало до 0,990 В, а тактовая частота ядра оставалась ниже 3 ГГц. Об аналогичной ситуации сообщило издание Wccftech, которое провело несколько тестов на MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM X. Со старой версией драйвера и ручным разгоном видеокарта работала при напряжении от 1,020 В до 1,030 В с частотой ядра до 3,03 ГГц. С новым драйвером и теми же настройками графический процессор не превышал 3 ГГц, а напряжение упало до 1,005 В — 1,010 В. Даже в стандартном режиме видеокарта работала при более низком напряжении по сравнению со старой версией драйвера.





Вполне вероятно, что ограничения были введены NVIDIA умышленно из-за многочисленных сообщений о повреждении разъемов. Теоретически это должно ограничить максимальное напряжение, которое проходит через 16-контактные разъемы, предотвращая их повреждение, однако это также ведет к снижению производительности.

Среди других жалоб, связанных с новым драйвером, переключение частоты обновления экрана, черные экраны и сбои, связанные с TDR. В примечаниях к выпуску драйвера NVIDIA 595.71 перечислены исправления проблем, связанных с отображением данных о вентиляторах, однако не упоминается о проблемах с понижением напряжения или повышением частоты.

Интересно, что NVIDIA выпустила драйвер 595.71 для исправления проблем, связанных с выпуском предыдущей версии драйверов 595.59, оптимизированных под Resident Evil Requiem. Однако после выхода 595.59 пользователи начали жаловаться на проблемы с отображением вентиляторов их видеокарт, снижением тактовой частоты и значительно более низкой общей производительностью в играх. Поэтому новая версия драйвера исправила старые проблемы и добавила новые.

Источники: Videocardz; NotebookCheck