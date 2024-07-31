Новая жизнь Skype: Microsoft убирает рекламу и добавляет искусственный интеллект

Microsoft начала обновление Skype для Windows 11, пытаясь вернуть былую славу этому некогда популярному приложению для видеозвонков. Компания удаляет рекламу и упрощает интерфейс, чтобы снова привлечь пользователей.

Тестировщики программы «Skype Insider Program» уже получили доступ к новой версии. Обновление полностью убирает рекламу из всех разделов Skype, включая секцию «Каналы», где ранее отображались новости MSN.

Интерфейс приложения стал «легче» благодаря уменьшению количества лишних элементов. Это улучшило общую производительность и скорость работы Skype. Реклама исчезла из разговоров и списка чатов.

По словам анонимного источника, Microsoft планирует сделать Skype свободным от рекламы на всех платформах, включая мобильные устройства, Linux и macOS.

«Microsoft хочет, чтобы люди снова влюбились в Skype», — сообщил инсайдер.

Кроме удаления рекламы, Copilot в Skype получил функцию создания изображений с помощью искусственного интеллекта. Пользователи теперь могут легко генерировать AI-изображения прямо в окне чата и обсуждать их с друзьями.

Для мобильных платформ исправили проблему с отправкой медиафайлов в сетях 5G и ошибку с рингтоном на iOS-устройствах.

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Несмотря на положительные изменения, интеграция MSN в Skype вызывает вопросы. Ведь для настоящего упрощения программы следовало бы полностью убрать эту функцию из программы для видеозвонков.

Источник: Windowslatest, Phonearena

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