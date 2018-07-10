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Новое поколение видеокарт AMD Radeon RX, вероятно, выйдет еще очень не скоро
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Новое поколение видеокарт AMD Radeon RX, вероятно, выйдет еще очень не скоро

Новое поколение видеокарт AMD Radeon RX, вероятно, выйдет еще очень не скоро

За последнее время мы слышали множество противоречивых слухов касательно старта продаж новых игровых видеокарт NVIDIA. И до сих пор неизвестно, когда точно «зеленые» представят новые адаптеры серии GeForce GTX (в конце августа или в начале сентября) и когда те появятся в продаже. А как обстоят дела у AMD и когда ждать новое поколение потребительских видеокарт этого производителя? Ответ на этот вопрос позволяет получить появившийся в сети документ с планами ASRock по выпуску новых моделей видеокарт. И он едва ли порадует сторонников «красного лагеря».

Но, начнем, с более приятного. В обозримом будущем ассортимент тайваньского производителя, который начал выпускать видеокарты лишь несколько месяцев назад, пополнят модели карт Phantom Gaming X Radeon RX 580/570 с приставкой MK2, выделяющиеся заводским разгоном и продвинутой СО.

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Кроме того, судя по этой дорожной карте, ASRock не собирается «предавать» AMD и разбавлять свой ассортимент конкурирующими адаптерами серии GeForce GTX.

Куда более тревожным знаком является отсутствие в этой дорожной карте упоминания преемников нынешних моделей Radeon RX 500 или Radeon RX Vega. Вероятного всего, выхода новых видеокарт AMD Radeon RX можно не ждать раньше февраля/марта следующего года. А это означает, что NVIDIA будет бесчинствовать властвовать в верхнем сегменте как минимум полгода. Впрочем, производители обычно делятся только планами касательно выпуска моделей видеокарт актуального поколения, а планы выпуска моделей следующего поколения держат в строжайшем секрете в рамках соглашения о неразглашении (NDA). Иными словами, анонсировать новые видеокарты раньше самой AMD/NVIDIA AIB-партнеры не вправе.

Сама AMD ранее показала 7-нм ускоритель Radeon Vega Instinct для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта в рамках недавней выставки Computex, а также пообещала игровые видеокарты с 7-нм видеочипами. Но к «7-нм чипам» относятся и графические процессоры на архитектуре AMD Navi, которые ожидаются в лучшем случае в 2019 году, да и то только в среднем сегменте потребительских видеокарт. И пока не было никаких намеков на выпуск новых видеокарт Radeon в этом году, не считая одиночного слуха о 12-нм GPU Polaris 30 для новых Radeon RX 680 и RX 670, которые могут предложить незначительную прибавку в частотах.

Источник: Videocardz и XFastest

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