Новое поколение видеокарт AMD Radeon RX, вероятно, выйдет еще очень не скоро

За последнее время мы слышали множество противоречивых слухов касательно старта продаж новых игровых видеокарт NVIDIA. И до сих пор неизвестно, когда точно «зеленые» представят новые адаптеры серии GeForce GTX (в конце августа или в начале сентября) и когда те появятся в продаже. А как обстоят дела у AMD и когда ждать новое поколение потребительских видеокарт этого производителя? Ответ на этот вопрос позволяет получить появившийся в сети документ с планами ASRock по выпуску новых моделей видеокарт. И он едва ли порадует сторонников «красного лагеря».

Но, начнем, с более приятного. В обозримом будущем ассортимент тайваньского производителя, который начал выпускать видеокарты лишь несколько месяцев назад, пополнят модели карт Phantom Gaming X Radeon RX 580/570 с приставкой MK2, выделяющиеся заводским разгоном и продвинутой СО.

Кроме того, судя по этой дорожной карте, ASRock не собирается «предавать» AMD и разбавлять свой ассортимент конкурирующими адаптерами серии GeForce GTX.

Куда более тревожным знаком является отсутствие в этой дорожной карте упоминания преемников нынешних моделей Radeon RX 500 или Radeon RX Vega. Вероятного всего, выхода новых видеокарт AMD Radeon RX можно не ждать раньше февраля/марта следующего года. А это означает, что NVIDIA будет бесчинствовать властвовать в верхнем сегменте как минимум полгода. Впрочем, производители обычно делятся только планами касательно выпуска моделей видеокарт актуального поколения, а планы выпуска моделей следующего поколения держат в строжайшем секрете в рамках соглашения о неразглашении (NDA). Иными словами, анонсировать новые видеокарты раньше самой AMD/NVIDIA AIB-партнеры не вправе.

Сама AMD ранее показала 7-нм ускоритель Radeon Vega Instinct для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта в рамках недавней выставки Computex, а также пообещала игровые видеокарты с 7-нм видеочипами. Но к «7-нм чипам» относятся и графические процессоры на архитектуре AMD Navi, которые ожидаются в лучшем случае в 2019 году, да и то только в среднем сегменте потребительских видеокарт. И пока не было никаких намеков на выпуск новых видеокарт Radeon в этом году, не считая одиночного слуха о 12-нм GPU Polaris 30 для новых Radeon RX 680 и RX 670, которые могут предложить незначительную прибавку в частотах.

Источник: Videocardz и XFastest