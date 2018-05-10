Новую Battlefield V покажут 23 мая

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На официальном сайте Electronic Arts появилась таинственная страничка, посвященная новой части популярной серии многопользовательских шутеров Battlefield. Речь об игре Battlefield V. Страничка, по сути, является первым тизером, пожалуй, одного из самых ожидаемых шутеров.

На синем фоне прямо по центру размещен хэштег #battlefield и дата анонса проекта – 23 мая 2018 года. Ранее сегодня главный дизайнер студии DICE Алан Кертц в своем Twitter объявил, что покажет свой новый проект 23 мая. То есть, нет никаких сомнений в том, что 23 мая нам покажут новую «батлу».

Кроме того, в URL-адресе странички содержится фраза-лозунг neverbethesame («никогда не будет прежним»). Она явно намекает на то, что новая часть претерпит серьезные изменения.

Оставляя в стороне вопрос с выбором названия для новой части, Battlefield V должна стать первым почти за 10 лет проектом в серии, события которого развернутся во времена Второй мировой войны. Battlefield 1943 – эксклюзив для PlayStation 3 и Xbox 360 – вышла еще в 2009 году.

К слову, ранее звучали предположения, что V в названии может быть отсылкой к слогану V for Victory, который во время Второй мировой использовали западные союзники.

Новой части Battlefield приписывают однопользовательскую сюжетную кампанию и несколько режимов мультиплеера. Кроме того, вполне вероятно, что Battlefield V, согласно современным веяниям, получит режим королевской битвы.

Источник: EA, Alan Kertz’s Twitter