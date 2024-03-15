Украинские ритейлеры открыли предзаказ самых новых MacBook Air на базе процессора M3 (ранее на него перешли MacBook Pro) благодаря чему стали известны цены в гривнах и дата начала продаж в Украине. Речь идет именно об официальных продажах новых ультракомпактных ноутбуков Apple.

Apple анонсировала обновленные MacBook Air 4 марта и уже 8 марта запустила продажи в США и других странах, а сейчас новинки направляются в Украину. Предложения появились одновременно в каталогах многих украинских ритейлеров, которые официально продают технику Apple — Rozetka, MOYO, Comfy и другие. Полноценные продажи стартуют через неделю (с 23 марта). Традиционно цены указываются как акционные со скидкой (обычно, это пиар-манипуляция). Также доступна опция оплаты покупки равными частями в разных банках — до 15 платежей. Устройства доступны в четырех цветах: черный (новый цвет, который должен собирать меньше отпечатков пальцев), серый, серебристый и золотой.

Цены на новые MacBook Air (2024) на M3 в Украине

Новейшие 13- и 15-дюймовые ноутбуки Apple MacBook Air стали первыми в серии с поддержкой подключения 2 мониторов (с закрытой крышкой). Благодаря процессору M3 ноутбуки стали на 60% мощнее моделей на M1 и в 13 раз производительнее моделей прошлых поколений. Также они оснащаются адаптером Wi-Fi 6E и адаптером Wi-Fi 6E и более быстрыми SSD, чем прошлые модели. В то же время новинки сохранили преимущества предшественников — дисплеи Liquid Retina, до 18 часов автономной работы, камера 1080p, три микрофона и поддержка Dolby Atmos.

Для сравнения, в США цены на 13- и 15-дюймовые MacBook Air с M3 стартуют от $1099 и $1299 соответственно. В Европе, как всегда, дороже — €1349 и €1649.

Одновременно с анонсом обновленных MacBook Air на M3 компания Apple сняла с продаж MacBook Air (M1) 2020, с которого фактически началась новая эра Mac на Apple silicon. Модель, которая до сих пор топ, есть на остатках у украинских ритейлеров — предложения на нее начинаются с 30 646₴.

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