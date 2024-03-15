Новости Украина 15.03.2024 в 15:48 comment views icon

Новые MacBook Air на M3 в Украине — 53 499₴ за 13-дюймовый на 8/256 ГБ

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Украинские ритейлеры открыли предзаказ самых новых MacBook Air на базе процессора M3 (ранее на него перешли MacBook Pro) благодаря чему стали известны цены в гривнах и дата начала продаж в Украине. Речь идет именно об официальных продажах новых ультракомпактных ноутбуков Apple.

Apple анонсировала обновленные MacBook Air 4 марта и уже 8 марта запустила продажи в США и других странах, а сейчас новинки направляются в Украину. Предложения появились одновременно в каталогах многих украинских ритейлеров, которые официально продают технику Apple — Rozetka, MOYO, Comfy и другие. Полноценные продажи стартуют через неделю (с 23 марта). Традиционно цены указываются как акционные со скидкой (обычно, это пиар-манипуляция). Также доступна опция оплаты покупки равными частями в разных банках — до 15 платежей. Устройства доступны в четырех цветах: черный (новый цвет, который должен собирать меньше отпечатков пальцев), серый, серебристый и золотой.

Цены на новые MacBook Air (2024) на M3 в Украине

  • MacBook Air 13.6″ M3 (8/256 ГБ) — 53 499₴
  • MacBook Air 13.6″ M3 (8/512 ГБ) — 64 499
  • MacBook Air 13.6″ M3 (16/512 ГБ) — 74 999
  • MacBook Air 15.3″ M3 (8/256 ГБ) — MacBook Air 15.3″ M3 (8/256 ГБ) — 62 499
  • MacBook Air 15.3″ M3 (8/512 ГБ) — MacBook Air 15.3″ M3 (8/512 ГБ) — 73 499
  • MacBook Air 15.3″ M3 (16/512 ГБ) — MacBook Air 15.3″ M3 (16/512 ГБ) — 83 999

Новейшие 13- и 15-дюймовые ноутбуки Apple MacBook Air стали первыми в серии с поддержкой подключения 2 мониторов (с закрытой крышкой). Благодаря процессору M3 ноутбуки стали на 60% мощнее моделей на M1 и в 13 раз производительнее моделей прошлых поколений. Также они оснащаются адаптером Wi-Fi 6E и адаптером Wi-Fi 6E и более быстрыми SSD, чем прошлые модели. В то же время новинки сохранили преимущества предшественников — дисплеи Liquid Retina, до 18 часов автономной работы, камера 1080p, три микрофона и поддержка Dolby Atmos.

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Для сравнения, в США цены на 13- и 15-дюймовые MacBook Air с M3 стартуют от $1099 и $1299 соответственно. В Европе, как всегда, дороже — €1349 и €1649.

Одновременно с анонсом обновленных MacBook Air на M3 компания Apple сняла с продаж MacBook Air (M1) 2020, с которого фактически началась новая эра Mac на Apple silicon. Модель, которая до сих пор топ, есть на остатках у украинских ритейлеров — предложения на нее начинаются с 30 646₴.

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