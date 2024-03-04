Apple анонсировала новые 13- и 15-дюймовые MacBook Air с процессорами M3 и в старом дизайне. Цена от $1099

Apple анонсировала обновление серии MacBook Air. Ноутбуки в старом дизайне теперь доступны с процессором Apple M3. Этот чип ранее был зарезервирован для более мощной линейки MacBook Pro и последних моделей iMac, а теперь он появляется и в новых 13- и 15-дюймовых моделях MacBook Air.

M3 значительно мощнее своего предшественника, а бенчмарк-тесты показывают прирост производительности на 17% в одноядерных задачах и на 21% в многоядерных задачах. Это касается и производительности графического процессора, которая увеличилась примерно на 15 процентов по сравнению с M2, передаёт Engadget.

За исключением нового чипа, это тот же MacBook Air. Он выглядит практически так же, как и модель 2022 года, с таким же 13,6-дюймовым экраном и мощной акустической системой с четырьмя динамиками. Аналогично, 15-дюймовая модель по сути идентична той, которую Apple представила прошлым летом, за исключением обновления M3.

13-дюймовая модель в базе идет с 8 ГБ оперативной памяти. Впрочем конфигуратор на сайте Apple предлагает доплатить 200 долларов за вариант на 16 ГБ ОЗУ, и 400 — за 24 ГБ. 15-дюймовая в базе оснащается 16 ГБ, и за дополнительные 8 ГБ надо заплатить 200 долларов.

Обе модели оснащаются накопителем на 512 ГБ. Однако можно заказать вариант на 1 и 2 ТБ. С традиционным шагом в 200 долларов.

Должны появиться новые преимущества, включая, как упоминает Apple, поддержку двух внешних дисплеев, когда ноутбук закрыт. В семействе ноутбуков Air 2024 года также появится Wi-Fi 6E.

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13-дюймовый M3 MacBook Air стоит от 1099 долларов, а 15-дюймовая модель — от 1 299 долларов. Apple также прощается с моделью M1 MacBook Air, тогда как 13-дюймовая модель на M2 останутся в продаже по цене $999. Начало продаж — 8 марта.

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