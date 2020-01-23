Новый ИИ-алгоритм Facebook позволяет роботам эффективно ориентироваться без использования карт





Роботы уже научились передвигаться без карт (навигации), но насколько хорошо они ориентируются на местности – это уже вопрос к их создателям. Зачастую они сталкиваются с неожиданными препятствиями, застревают, падают и возвращаются назад, потратив время впустую. У Facebook есть решение этой проблемы. Недавно компания разработала обучающий ИИ-алгоритм, который позволяет роботам не только достигать пункта назначения в 99,9% случаев без использования карт, но и отклонятся от указанного маршрута в пределах 3%.

Алгоритм DD-PPO (децентрализованная распределенная оптимизация проксимальных политик) не требует дополнительного оборудования, достаточно стандартной RGB-камеры с датчиком глубины, GPS и компас. Суть его работы заключается в том, чтобы внедрить новый метод обучения с возможностью масштабирования. Facebook научил систему обрабатывать маршруты между двумя точками, масштаб которых можно сравнить с 80-летним опытом человека – это 2,5 млрд шагов. В результате получился алгоритм, который позволяет достаточно хорошо ориентироваться внутри помещений, правильно выбирать поворот и быстро распознавать ошибки при движении не в том направлении.

Технология пока сырая, она не работает вне помещения или в сложных ситуациях, а также не справляется с навигацией на длинные расстояния, если теряется связь с датчиками. Facebook поделилась результатами исследования в надежде на дальнейшие успехи в развитии этой технологии. В случае успеха она будет использоваться не только в робототехнике, но и для дополненной реальности и устройств, которые смогут помочь ориентироваться в незнакомых местах.

Источник: Engadget