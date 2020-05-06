Планшет Microsoft Surface Go 2 получил более крупный дисплей, увеличенную батарею, прирост производительности до 64% и LTE

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Корпорация Microsoft подготовила к выпуску преемника планшету Surface Go – Surface Go 2. Новинка сохранила размеры и массу оригинала, но в то же время получила более крупный дисплей и более производительные комплектующие.

Планшет Microsoft Surface Go 2 содержит 10,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920х1280 точек (соотношение сторон 3:2, плотность пикселей 220 ppi). Базовая модель оснащена процессором Intel Pentium Gold 4425Y. Но для более требовательных пользователей предусмотрена модификация с чипом Intel Core m3 8-го поколения, который обеспечивает прирост производительности на 64% по сравнению с предшественником.

Базовая версия с процессором Intel Pentium Gold включает 4 ГБ оперативной памяти и хранилище на базе памяти eMMC. Также есть версия с 8 ГБ ОЗУ и более производительным твердотельным накопителей ёмкостью 128 ГБ. Процессор Intel Core m3 доступен в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти. В некоторых версиях с процессором Intel Core m3 может предлагаться модуль связи LTE.

Среди прочих характеристик новинки упоминаются один порт USB-C, порт Surface Connect для подзарядки батареи и подключения аксессуаров, слот для установки карты памяти microSDXC. Новшеством стало использование улучшенных микрофонов, которые позволят повысить качество передачи звука во время голосовых звонков или проведения видео конференций. Ещё одним улучшением стало использование батареи с более крупными физическими размерами. Как отмечают в Microsoft, благодаря увеличенной батарее и оптимизированному энергопотреблению продолжительность автономной работы нового планшета Surface Go 2 достигает 10 часов.

Несмотря на использование более крупного дисплея и увеличено батареи, размеры устройства не изменились. Расположение интерфейсных разъёмов также осталось прежним. Это обеспечивает совместимость со всеми существующими аксессуарами и обложками для Surface Go. Толщина устройства составляет 8,3 мм, а масса – около 540 г.

Новый планшет Microsoft Surface Go 2 можно будет купить в различных конфигурациях:

Intel Pentium Gold + 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ eMMC – $399;

Intel Pentium Gold + 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ SSD – $549;

Intel Core m3 + 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ SSD – $629;

Intel Core m3 + 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ SSD + LTE – $729;

Intel Core m3 + 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ SSD + LTE – $879.

Однако следует отметить, что последняя модификация будет доступна только для корпоративных потребителей. Дополнительно к планшету можно будет приобрести чехол Surface Go Type Cover по цене $99 или $129 (версия из алькантары).

Источник: The Verge