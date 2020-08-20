Новый отчет NVIDIA: Игровые видеокарты впервые уступили профессиональным ускорителям по объему продаж на фоне рекордной выручки
NVIDIA сегодня ночью отчиталась за очередной квартал, который принес графическому чипмейкеру несколько важных финансовых достижений. На бухгалтерском календаре «зеленых» 6 июля завершился второй квартал 2021 финансового года. По традиции выбрали из отчета главное.
- Квартальная выручка, рассчитанная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), составила $3,866 млрд, и это новый абсолютный рекорд для производителя. В квартальном выражении выручка выросла на 26%, а в годовом и вовсе на 50%. Валовая маржа, выступающая важным индикатором для инвесторов, составила 58,8%, что соответствует снижению и в квартальном (6,3%) и в годовом выражении (1%). Операционная прибыль за год выросла на 14%, до $651 млн, а чистая прибыль — на 13%, до $622 млн.
- Ключевые направления бизнеса NVIDIA — игровые видеокарты и профессиональные ускорители для ЦОД — существенно нарастили выручку по итогам квартала. Но, что еще более важно, произошли исторические перемены в структуре доходов. Выручка серверного подразделение выросла сильнее всего — на 167%, достигнув $1,752 млрд. В результате игровое подразделение, нарастившее выручку до $1,654 млрд (+26%), отошло на второе место. Это впервые за все время профессиональные ускорители обогнали игровые видеокарты по продажам. Не последнюю роль в этом сыграла компания Mellanox, которую NVIDIA недавно купила за $7 млрд. В минувшем квартале она выручила $1,75 млрд, что на 167% превышает показатель годичной давности.
- Продажи профессиональных ускорителей для визуализации сократились на 30%, до $203 млн, а автомобильный сегмент упал на 47%, до $111 млн. Еще $146 млн (+32%) принес OEM-сегмент и лицензирование интеллектуальной собственности.
- По состоянию на конец квартала активы NVIDIA оценивались в $25 180 млрд, из которых $10 981 млрд приходилось на денежные средства и их эквиваленты. Годом ранее эти показатели составляли $17 315 млрд и $10 897 млрд.
- В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $4,40 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 62,5%. Напомним, на 1 сентября намечена презентация новых игровых видеокарт GeForce RTX поколения Ampere, которые должны обеспечить дальнейший стабильный рост доходов игрового подразделения.