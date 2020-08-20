Новый отчет NVIDIA: Игровые видеокарты впервые уступили профессиональным ускорителям по объему продаж на фоне рекордной выручки

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NVIDIA сегодня ночью отчиталась за очередной квартал, который принес графическому чипмейкеру несколько важных финансовых достижений. На бухгалтерском календаре «зеленых» 6 июля завершился второй квартал 2021 финансового года. По традиции выбрали из отчета главное.

Квартальная выручка, рассчитанная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), составила $3,866 млрд, и это новый абсолютный рекорд для производителя. В квартальном выражении выручка выросла на 26%, а в годовом и вовсе на 50%. Валовая маржа, выступающая важным индикатором для инвесторов, составила 58,8%, что соответствует снижению и в квартальном (6,3%) и в годовом выражении (1%). Операционная прибыль за год выросла на 14%, до $651 млн, а чистая прибыль — на 13%, до $622 млн.

Ключевые направления бизнеса NVIDIA — игровые видеокарты и профессиональные ускорители для ЦОД — существенно нарастили выручку по итогам квартала. Но, что еще более важно, произошли исторические перемены в структуре доходов. Выручка серверного подразделение выросла сильнее всего — на 167%, достигнув $1,752 млрд. В результате игровое подразделение, нарастившее выручку до $1,654 млрд (+26%), отошло на второе место. Это впервые за все время профессиональные ускорители обогнали игровые видеокарты по продажам. Не последнюю роль в этом сыграла компания Mellanox, которую NVIDIA недавно купила за $7 млрд. В минувшем квартале она выручила $1,75 млрд, что на 167% превышает показатель годичной давности.

Продажи профессиональных ускорителей для визуализации сократились на 30%, до $203 млн, а автомобильный сегмент упал на 47%, до $111 млн. Еще $146 млн (+32%) принес OEM-сегмент и лицензирование интеллектуальной собственности.

По состоянию на конец квартала активы NVIDIA оценивались в $25 180 млрд, из которых $10 981 млрд приходилось на денежные средства и их эквиваленты. Годом ранее эти показатели составляли $17 315 млрд и $10 897 млрд.

В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере $4,40 млрд ±2%. При этом рентабельность должна сохраниться на уровне 62,5%. Напомним, на 1 сентября намечена презентация новых игровых видеокарт GeForce RTX поколения Ampere, которые должны обеспечить дальнейший стабильный рост доходов игрового подразделения.

Источник: NVIDIA и AnandTech