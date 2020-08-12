1 сентября NVIDIA проведёт мероприятие GeForce Special Event, во время которого, вероятно, анонсирует видеокарты серии GeForce RTX 30 Ampere

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Компания NVIDIA официально объявила о проведении мероприятия GeForce Special Event 1 сентября. С высокой долей вероятности можно предположить, что в рамках этого мероприятия состоится официальный анонс видеокарт нового поколения GeForce RTX 30 с GPU на базе архитектуры Ampere.

Мероприятие GeForce Special Event будет вести генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Судя по всему, видео будет записано заранее, так как компания не упомянула о проведении прямой трансляции. Как ожидается, во время этого мероприятия будет представлено как минимум две модели видеокарт серии GeForce RTX 30: RTX 3080 Ti и RTX 3080.

«NVIDIA проведёт трансляцию GeForce Special Event, в котором выступит основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг, 1 сентября в 9 часов утра по тихоокеанскому времени (19:00 по киевскому времени – ред.). Во время мероприятия Хуанг расскажет о последних инновациях компании в области игр и графики. Настройтесь на https://www.nvidia.com/en-us/geforce/special-event/», — говорится в заявлении NVIDIA.

Также добавим, на сайте NVIDIA GeForce запущен обратный отсчёт до этого мероприятия. Там же компания делает небольшой экскурс в историю своих продуктов.

Ранее в качестве вероятной даты анонса видеокарт серии GeForce RTX 30 с GPU на базе архитектуры Ampere назывались 9 сентября и 31 августа.

Источник: videocardz