Новый рейтинг суперкомпьютеров Top500 — Frontier по-прежнему лидер и тотальное превосходство AMD над Intel

Обновленный список Top 500 самых производительных суперкомпьютеров в мире демонстрирует дальнейшее усиление AMD. Теперь уже 121 система оснащена процессорами AMD, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, AMD продолжает удерживать первое место в Top 500 с суперкомпьютером Frontier, а система тестирования и разработки, основанная на той же архитектуре, продолжает занимать второе место по показателям энергоэффективности в списке Green 500. В целом AMD обеспечивает работу 7 из 10 лучших систем в списке Green 500.
Frontier на базе платформы AMD остается единственным полностью сертифицированным суперкомпьютером экзафлопсного класса на планете. Система Aurora на базе Intel с производительностью на уровне 2 экзафлопс до сих пор не представила результаты тестов после нескольких лет задержек. Напротив, Frontier теперь полностью функционирует и используется исследователями во множестве научных задач.
При этом Frontier постепенно модернизируется и наращивает производительность. Система вошла в список Top 500 в июне 2022 года с производительностью 1,02 экзафлопса, но теперь она нарастила производительность на 17% до 1,194 экзафлопса. Это впечатляющее увеличение, учитывая, что количество вычислительных ядер осталось на том же уровне 8 699 904, что и на момент дебюта. Повышения производительности удалось добиться за счёт оптимизации и настройки. При этом прирост производительности на 92 петафлопса – это такая же вычислительная мощность, как у системы Perlmutter, занимающей восьмое место в Top 500.
Frontier также занимает первое место в мире в тесте HLP-MxP, измеряющем производительность HPC и ИИ в рабочих нагрузках смешанной точности, с результатом 9,95 экзафлопс. И ещё Frontier занимает второе место в тесте HPCG, который больше ориентирован на производительность на уровне системы с 14,05 HPCG-Pflops.
В успехи AMD можно записать не только самый мощный суперкомпьютер. В целом, 4 системы из 10 лидеров основаны на платформе AMD. В то же время на Intel и IBM приходится по 2 системы среди первой десятки. AMD также обеспечивает работу 12 из 20 самых быстрых систем в мире.
Процессоры Intel по-прежнему доминируют в списке Top 500. Тем не менее AMD продолжает увеличивать свою долю: за последний год 21 из 44 новых систем, представленных в списке, построены на основе чипов AMD.
Источник: tomshardware