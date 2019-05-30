Новый рендер показывает расположение камер в смартфоне Samsung Galaxy Note10





Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note10 всё ближе, и всё больше утечек рассказывает об этом устройстве. На этот раз нашему вниманию предлагают рендерные изображения лицевой и задней панелей.

На задней панели можно видеть тройной модуль камеры, расположенный вертикально в левом верхнем углу. Как ожидается, камера будет содержать стандартный модуль, а также дополнительные модули со сверхширокоугольным и телефото объективами. Благодяря этому будет обеспечиваться оптическое отдаление и приближение при съёмке. Радом размещён ещё один блок, в котором доступны светодиодная вспышка, ToF сенсор и, вероятно, подсветка.

Что касается лицевой панели, то по данным Ice Universe, смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro получат одиночную фронтальную камеру, даже несмотря на то, что улучшенная версия Galaxy S10+ оснащена двойной камерой на лицевой панели. При этом фронтальная камера размещена в отверстии дисплея, который расположен по центру в верхней части.

Источник: gsmarena