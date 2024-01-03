Новый режиссер «‎Звездных войн»: «‎Пришло время женщинам творить историю о далекой-далекой галактике»

Шармин Обейд-Чиной («Мисс Марвел») режиссирует новый фильм франшизы по сценарию Стивена Найта («Острые козырьки») с Дейзи Ридли в главной роли.

Обейд-Чиной стала первой женщиной и первым темнокожим человеком, снимающим художественный фильм «Звездные войны». Предыдущими режиссерами франшизы были одни мужчины — создатель вселенной Джордж Лукас, Ирвин Кершнер («Империя наносит ответный удар»), Ричард Маркванд («Возвращение джедая»), Дж. Дж. Абрамс («Пробуждение Силы», «Скайуокер. Восход») и Райан Джонсон («Последние джедаи»). Хотя в телевизионных проектах «Звездных войн» уже отмечались режиссеры-женщины, в частности, Дебора Чоу.

«Я восхищаюсь этим проектом, потому что чувствую, что мы собираемся создать что-то очень особенное», — недавно сказала Обейд-Чиной. «Мы сейчас в 2024 году, и пришло время, чтобы женщина сформировала историю в далекой-далекой галактике».

О возвращении Ридли в «Звездные войны» известно немного — президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в прошлом году заявила, что история расскажет о Рэй, которая будет формировать новый орден джедаев, а события стартуют где-то через 10 лет после фильма «Скайуокер. Восход».

Тогда же, на вопрос, может ли Люк Скайуокер Майкла Хэмилла появиться в фильме как призрак Силы или через воспоминания, Кеннеди ответила:

«Не знаю, проведем ли мы много времени в воспоминаниях или в истории о призраках Силы или чем-то подобном, но, конечно, дух того, что он представляет для нее, будет иметь большое значение».

В ноябре Ридли рассказала Collider, что еще не читала сценарий нового фильма, но знает план сюжета:

«‎Я очень взволнована. История действительно крутая… Это не то, что я ожидала, но я очень взволнована».

Фильм «Звездные войны» от Обейд-Чиной выйдет в прокат в 2026 году.

Lucasfilm и Disney в целом анонсировали несколько фильмов франшизы «Звездных войн», в которых пока отсутствуют даты выхода, названия и какие-либо реальные подробности сюжета. Например, режиссер «Тор: Рагнарёк» Тайка Вайтити «все еще работает» над фильмом, анонсированным в 2020 году, а режиссер «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон анонсировал целую трилогию, но по состоянию на апрель 2023 года она активно не разрабатывалось. Трилогия была объявлена еще до того, как «Последние джедаи» вышли в кинотеатрах в ноябре 2017 года и будет включать совершенно новых персонажей и истории.

Три наиболее вероятных фильма, которые объявили на мероприятии Star Wars Celebration 2023 — это вышеупомянутая работа Шармин Обейд-Чиной; лента Джеймса Мэнголда, посвященная «первому джедаю»; а также работа режиссера анимации Дэйва Филони, которая сосредоточится на Новой республике и будет связана с сериалами «Асока», «Мандалорец» и «Книга Бобы Фета».

В ноябре прошлого года босс Marvel Кевин Файги официально подтвердил отмену собственного фильма по вселенной «Звездных войн», слухи о котором тянулись еще с 2019 года.