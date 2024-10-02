Новости Кино 02.10.2024 в 10:54 comment views icon

Новый трейлер «Секретный уровень» — анимационной антологии по видеоиграм God of War, Dungeons & Dragons, Concord и другим

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Ігор Панченко

Автор новостей

Новый трейлер «Секретный уровень» — анимационной антологии по видеоиграм God of War, Dungeons & Dragons, Concord и другим

Amazon Prime Video и Blur Studio показали тизер-трейлер новой анимационной антологии «Секретный уровень» (Secret level), которая черпает вдохновение из популярных видеоигр. Проект создали авторы известного сериала «Любовь, смерть и работы».

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Видео в основном демонстрирует кадры из эпизода, посвященного франшизе Unreal Tournament. Однако зрители могут увидеть и фрагменты других серий будущей антологии.

«Секретный уровень» будет состоять из 15 эпизодов. Каждый из них базируется на отдельной видеоигре. Среди адаптированных игровых вселенных — Dungeons & Dragons, Exodus, Mega Man, God of War, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds и Warhammer 40,000.

В видео показали и фрагмент, посвященный PvP-шутеру Concord.  Сервера этой игры закрыли всего через две недели после запуска.

Дата премьеры антологии Secret Level — 10 декабря. Кстати, все эпизоды созданы на игровом движке Unreal Engine.

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