Amazon и Games Workshop начинают работу над киновселенной Warhammer 40K — с исполнительным продюсером Генри Кавиллом

Для создания сериалов и шоу привлекли «элитную группу» сценаристов.

Год назад Amazon и Games Workshop объявили о договоренности о разработке киновселенной Warhammer 40K, а ныне объявили о заключении полноценного соглашения. Генри Кавилл выступит исполнительным продюсером и потенциально будет играть одну из главных ролей. Издание Giantfreakinrobot со ссылкой на собственные источники ранее сообщало, что актер также ведет переговоры с Анной де Армас («Блондинка»), чтобы привлечь и ее к роли в одном из проектов.

Warhammer 40 000 (или Warhammer 40K) — настольная военно-тактическая игра, воспроизводящая баталии между армиями 41 тысячелетия с помощью миниатюр (масштаба 28 мм, примерно 1:65). В ней используются фигурки воинов, чудовищ и военной техники, а также «терейны» — макеты зданий, лесов и других элементов ландшафта.

Первоначально игра задумывалась как научно-фантастическая параллель к уже существующей серии Warhammer Fantasy и использовала схожие концепции. С момента публикации первого издания (под названием Warhammer 40K: Rogue Trader) в 1987 году франшиза расширилась до всего мира романов, ролевых игр, концептуальной музыки и, что самое важное, видеоигр.

Генри Кавилл, известный как давний и преданный поклонник видеоигр, особенно приверженный сериям «Ведьмак» и «Total War», что уже привело к тому, что он снялся в экранизации романов Анджея Сапковского от Netflix. Пока нет информации о том, кого может сыграть Кавилл в киновселенной Wahammer 40 000, однако, разговаривая с IGN в 2021 году, он выразил заинтересованность в роли одного из Примархов или Капитанов-Генералов, которые являются ключевыми персонажами высокого ранга в Warhammer. А может, это будет сам Император?

Вряд ли фильм о Warhammer выйдет на Prime Video в ближайшее время — обычно необходимо несколько лет, чтобы перейти от стадии разработки к выпуску готового материала.