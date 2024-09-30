Новый тизер сериала «Like a Dragon: Yakuza» — криминального боевика, экранизирующего игровую франшизу SEGA

Сериальная версия «Like a Dragon: Yakuza» охватит два периода времени (90-е и 2000 годы) и расскажет о жизни воина из семьи якудза с сильным чувством справедливости, долга и человечности.

Впервые тизер показали на мероприятии RGG SEGA 20 сентября, а ныне аккаунт Prime Video JP обнародовал отдельное видео.

Главную роль в сериале «Like a Dragon: Yakuza» сыграл Рёма Такеути («Камен Райдер») в компании с Кенто Каку (Нишики) и Мунетаки Аоки (Маджима). Последний, кстати, играл своего персонажа раньше — по крайней мере, было объявлено, что Аоки озвучил молодого Маджиму в будущей игре Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, которая должна выйти в начале 2025 года.

Режиссерами будущего сериала выступили Масахару Такэ («Любовь за 100 иен») и Кенго Такимото («Камен Райдер»), продюсерами — Эрик Бармак, Роберто Гранде и Джошуа Лонг, а сценаристами — Шон Крауч, Накамура Юго, Йосида Ясухиро и Ямада Кана.

На Amazon Prime Video «Like a Dragon: Yakuza» дебютирует 25 октября с тремя эпизодами, тогда как следующая «партия» ожидается с 1 ноября. Сериал будет доступен в версиях с субтитрами и с дубляжем на 30 языках.

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Сериал «Like a Dragon: Yakuza» основан на серии компьютерных ролевых игр SEGA, показывающих жизнь «свирепых, но страстных гангстеров» из огромного развлекательного района Камурочо. Первая игра сосредотачивается на персонаже Кадзуми Кирю, который отсидел 10 лет в тюрьме за преступление, что не совершал, и оказавшись на свободе отправляется на поиски денег, старых друзей и новых приключений.