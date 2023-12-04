Ноябрьский Steam: AMD возвращает утраченные позиции в сегментах CPU и GPU после аномального октября

Ноябрьский отчет Steam о среднестатистическом игровом компьютере свидетельствует, что AMD возвращает утраченные позиции в сферах CPU и GPU. Так, AMD продемонстрировала прирост на 4,7% в сегменте видеокарт и 8,4% в сегменте процессоров. Это возвращение к статус-кво, так как октябрьский отчет демонстрировал падение показателей AMD в пользу Nvidia и Intel, а теперь наблюдается обратный процесс.

Таблицы наглядно демонстрируют эту ситуацию. Кратковременный всплеск доли видеокарт GeForce RTX 30-й серии в октябре внезапно сменился спадом в ноябре. Доли таких карт, как RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti, снизились на двузначные цифры, а доля RTX 3060, в частности, упала с 9,92% до 5,04%. Между тем, почти все карты AMD последних трех поколений улучшили показатели. Таким образом, после аномальных показателей в октябре сейчас картина в целом напоминает сентябрьские результаты.

Аналогичная картина наблюдается и в сегменте CPU. В октябре резко выросли использования процессоров Intel, а в ноябре AMD отыграла падение предыдущего месяца. Сейчас AMD контролирует примерно треть рынка процессоров, а Intel — остальные две трети. Вместе с тем, использование 6-ядерных процессоров снизилось по мере роста количества 4-ядерных процессоров, но это лишь возвращает ситуацию к сентябрьским уровням, как и при других тенденциях. Примерно та же ситуация наблюдается в сфере оперативной памяти. Использование самого популярного объема ─ 16 ГБ ─ немного просело в октябре, но в ноябре показатели вернулись в норму.

Октябрь также удивил показателями использования ОС. Довольно неожиданно в октябре Windows 11 потеряла 6,9% рынка, а доля Windows 10, напротив, увеличилась на 7,6%. В ноябре, напротив, резко выросли показатели Windows 11 ─ на 11,5%, а Windows 10 потеряла 12,1%. Сейчас Windows 10 все еще остается наиболее популярной ОС среди пользователей Steam с результатом 53,5%. На втором месте Windows 11 с показателем 42%.

Еще одна аномалия октября ─ резкий рост доли использования китайского языка на 13,7%. Это позволило ему обойти английский и занять первое место по использованию с результатом 45,9%. В ноябре английский язык снова вышел в лидеры, а показатели китайского языка оказались даже хуже, чем в сентябре.

Все эти странности в исследованиях игровых систем пользователей Steam, вероятно, можно объяснить ошибкой. Ещё в 2018 году Valve объявила, что обнаружила ошибку, которая позволяла компьютерам из азиатских интернет-кафе проходить опрос несколько раз. Вполне вероятно, что Valve так и не решила эту проблему полностью, поскольку мартовский опрос показывает такие же тенденции, что и октябрьский.

Источник: tomshardware