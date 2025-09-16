SpaceX подала заявку на запуск ракеты Starship из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде, однако эти планы угрожают ограничить доступ серферов и нудистов на местный пляж.

Недавно Федеральное авиационное управление (FAA) провело серию публичных слушаний, где жители района могли высказаться относительно разрешения на запуск Starship с мыса Канаверал. Наибольшее недовольство, по словам Space.com, поступало со стороны представителей Американской ассоциации нудистского отдыха, которые являются постоянными посетителями пляжа Плайялинда, расположенного в нескольких милях от космического центра.

Starship — это ракета-носитель нового поколения от SpaceX, работающая на жидком кислороде и жидком метане. В финальной версии комплекс из первой ступени Super Heavy и второй Starship будет достигать 150 метров в высоту и развивать более 16 миллионов фунтов тяги с помощью 33 двигателей Raptor во время старта. Обе ступени разработаны для полного и быстрого повторного использования.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск рассматривает Starship как марсианский космический корабль, который сделает человеческую жизнь мультипланетной, доставив до миллиона человек на Красную планету до 2060-х годов. Изначально ракету будут использовать для расширения созвездия интернет-спутников Starlink, доставки полезных нагрузок клиентов, а также для пилотируемых миссий на околоземную орбиту и Луну. Однако, чтобы достичь этого всего, SpaceX нужно завершить фазу разработки и многочисленных испытаний.

В планах компании — до 44 запусков Starship ежегодно. Falcon 9, для сравнения, имеет более 100 запусков в год, где каждый требует закрытия нескольких пляжей и создания зон безопасности, что нарушает морские и воздушные пути сообщения. Значительно больший размер Starship означает, что эти зоны будут расширяться, а безопасность и влияние на жителей этого района будут находиться еще под более пристальным вниманием.

Плайялинда — популярный среди серфингистов пляж и является одним из ограниченного количества мест, где публичная обнаженность является законной. По данным FAA, график запусков Starship предусматривает, что пляж будут закрывать более 60 раз в год.

Исполнительный директор ассоциации нудистского отдыха Эрих Шуттауф отметил в заявлении, что закрытие Плайялинды заставит нудистов мигрировать на соседние пляжи. В результате чего территории будут переполненными, что повлияет и на комфорт остальных «одетых» посетителей пляжа.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

В другой части анализа FAA отмечается, что операции Starship могут задерживать рейсы из аэропортов Флориды на время от 40 минут до 2 часов. Операционный директор Международного аэропорта Тампы Джон Тилиакос отметил, что задержки повлияют «на весь штат».

К тому же моделирование шума показало, что Starship может разбудить от 10% до 14% жителей во время ночных запусков и до 42% во время посадок сверхтяжелых ракет-носителей, которые происходят примерно через несколько минут после старта. Для людей, которые живут в мобильных домах и кемперах, эти показатели возрастают до 82%. Также уровень шума в пределах острова Мерритт и мыса Канаверал может иногда превышать пороговые значения, вызывая «незначительные косметические повреждения зданий».

FAA будет принимать комментарии общественности до 22 сентября, прежде чем предоставит окончательный отчет до конца года.