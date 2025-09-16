Нудисты против Илона Маска: SpaceX хочет закрыть "голый пляж" во Флориде для запусков Starship

SpaceX подала заявку на запуск ракеты Starship из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде, однако эти планы угрожают ограничить доступ серферов и нудистов на местный пляж.
Недавно Федеральное авиационное управление (FAA) провело серию публичных слушаний, где жители района могли высказаться относительно разрешения на запуск Starship с мыса Канаверал. Наибольшее недовольство, по словам Space.com, поступало со стороны представителей Американской ассоциации нудистского отдыха, которые являются постоянными посетителями пляжа Плайялинда, расположенного в нескольких милях от космического центра.
Starship — это ракета-носитель нового поколения от SpaceX, работающая на жидком кислороде и жидком метане. В финальной версии комплекс из первой ступени Super Heavy и второй Starship будет достигать 150 метров в высоту и развивать более 16 миллионов фунтов тяги с помощью 33 двигателей Raptor во время старта. Обе ступени разработаны для полного и быстрого повторного использования.
Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск рассматривает Starship как марсианский космический корабль, который сделает человеческую жизнь мультипланетной, доставив до миллиона человек на Красную планету до 2060-х годов. Изначально ракету будут использовать для расширения созвездия интернет-спутников Starlink, доставки полезных нагрузок клиентов, а также для пилотируемых миссий на околоземную орбиту и Луну. Однако, чтобы достичь этого всего, SpaceX нужно завершить фазу разработки и многочисленных испытаний.
В планах компании — до 44 запусков Starship ежегодно. Falcon 9, для сравнения, имеет более 100 запусков в год, где каждый требует закрытия нескольких пляжей и создания зон безопасности, что нарушает морские и воздушные пути сообщения. Значительно больший размер Starship означает, что эти зоны будут расширяться, а безопасность и влияние на жителей этого района будут находиться еще под более пристальным вниманием.
Плайялинда — популярный среди серфингистов пляж и является одним из ограниченного количества мест, где публичная обнаженность является законной. По данным FAA, график запусков Starship предусматривает, что пляж будут закрывать более 60 раз в год.
Исполнительный директор ассоциации нудистского отдыха Эрих Шуттауф отметил в заявлении, что закрытие Плайялинды заставит нудистов мигрировать на соседние пляжи. В результате чего территории будут переполненными, что повлияет и на комфорт остальных «одетых» посетителей пляжа.
В другой части анализа FAA отмечается, что операции Starship могут задерживать рейсы из аэропортов Флориды на время от 40 минут до 2 часов. Операционный директор Международного аэропорта Тампы Джон Тилиакос отметил, что задержки повлияют «на весь штат».
К тому же моделирование шума показало, что Starship может разбудить от 10% до 14% жителей во время ночных запусков и до 42% во время посадок сверхтяжелых ракет-носителей, которые происходят примерно через несколько минут после старта. Для людей, которые живут в мобильных домах и кемперах, эти показатели возрастают до 82%. Также уровень шума в пределах острова Мерритт и мыса Канаверал может иногда превышать пороговые значения, вызывая «незначительные косметические повреждения зданий».
FAA будет принимать комментарии общественности до 22 сентября, прежде чем предоставит окончательный отчет до конца года.
Сначала Техас, потом Марс: Илон Маск создал отдельный город для SpaceX со своей «золотой» статуей по центру
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: