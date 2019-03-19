NVIDIA анонсировала Jetson Nano – компактный и производительный компьютер с поддержкой ИИ стоимостью от $99

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В рамках проведения конференции GPU Technology Conference 2019 компания NVIDIA анонсировала Jetson Nano. Это компьютер с поддержкой искусственного интеллекта, который позволяет создавать умные системы.

Jetson Nano представляет собой компактное решение для задач ИИ на базе CUDA-X. При этом новинка обеспечивает производительность на уровне 472 гигафлопс в сегодняшних приложениях для ИИ при энергопотреблении всего 5 Вт. Компьютер имеет две модификации — набор разработчика за $99 для разработчиков и энтузиастов и готовый к производству модуль за $129 для компаний, нацеленных на создание готовых систем для массового рынка.

Jetson Nano поддерживает датчики высокого разрешения, способен обрабатывать данные со множества датчиков одновременно и запускать несколько нейросетей на каждом потоке с датчика. Он также поддерживает множество популярных ИИ-фреймворков, позволяя разработчикам интегрировать в продукт предпочтительные модели и фреймворки.

Ключевые характеристики Jetson Nano:

GPU: 128-ядерный GPU на базе NVIDIA Maxwell

CPU: 4-ядерный ARM A57

Видео: кодирование и декодирование 4K с частотой 30 кадров в секунду (H.264/H.265) / 4K с частотой 60 кадров в секунду (H.264/H.265)

Камера: MIPI CSI-2 DPHY линии, 12 (в модуле) и 1 (в наборе разработчика)

Память: 4 ГБ 64-bit LPDDR4; пропускная способность 25,6 ГБ/с

Интерфейсы: Gigabit Ethernet

Поддержка ОС: Linux for Tegra

Размеры модуля: 70×45 мм

Размеры набора для разработчика: 100×80 мм

При помощи набора для разработчиков можно создавать различные ИИ-проекты: мобильных роботов и дронов, цифровых помощников, автоматические приборы и так далее. Набор имеет поддержку для Linux, совместим со многими популярными периферийными устройствами и аксессуарами и включает готовые проекты и руководства. NVIDIA также поддерживает форум для разработчиков Jetson, где можно получить ответы на технические вопросы.

Как отмечает NVIDIA, модуль Jetson Nano позволяет сократить время на разработку конструкции, тестирование и проверку сложных, мощных и экономичных ИИ-систем, чтобы ускорить вывод продуктов на рынок. Модуль имеет в комплекте блок управления питанием, частотами, память и интерфейсы. Так как ИИ-нагрузки определяются программно, компании могут увеличивать производительность и возможности даже после установки системы.

Чтобы помочь клиентам переместить задачи ИИ и машинного обучения на периферийные устройства, NVIDIA вместе с Amazon Web Services оптимизировали работу AWS Internet of Things Greengrass в связке с устройствами на базе Jetson, таких как Jetson Nano.

Цена на набор разработчика NVIDIA Jetson Nano составляет $99, на модуль Jetson Nano — $129 (в количестве от 1000 и больше), поставки начнутся в июне. Обе версии будут доступны через основных дистрибьюторов NVIDIA. Наборы разработчика также можно приобрести у Seeed Studio и SparkFun.