NVIDIA GeForce Now вскоре останется без игр Xbox Game Studios и Warner Bros

GeForce Now продолжает терять игры, хотя некоторое время назад каталог облачного игрового сервиса NVIDIA и пополнился несколькими новыми тайтлами. Сегодня NVIDIA предупредила о грядущей крупной потере — 24 апреля игры из каталога исчезнут игры Warner Bros. Interactive Entertainment, XBOX Game Studios, Codemasters и Klei Entertainment.

Таким образом, уже на этой неделе GeForce Now лишится таких игр, как Halo: The Master Chief Collection, Gears of War, Forza, Batman: Arkham, Mortal Kombat, Formula 1, Dirt или Don’t Starve.

Уход студии XBOX Game Studios не стал особой неожиданностью, учитывая конфликт интересов — Microsoft развивает собственный сервис Project xCloud, который является прямым конкурентом GeForce Now.

Напомним, после официального запуска в феврале с GeForce Now распрощались некоторые крупные издатели, включая 2K Games, Activision Blizzard и Bethesda.

Что интересно, одновременно NVIDIA похвасталась, что заручилась поддержкой таких крупных издателей, как Bandai Namco, Bungie, Epic Games и Ubisoft — очевидно, что некоторые создатели рады сотрудничеству с GeForce Now. С сегодняшнего дня все игры серий Assassin’s Creed и Far Cry стали доступны в GeForce Now. В NVIDIA также отметили, что 30 из топ 40 наиболее полярных игр Steam уже доступно в библиотеке GeForce Now, и сейчас команда активно договаривается с издателями, чтобы достичь поставленной цели и иметь в сервисе более 1500 игр.

Источник: NVIDIA