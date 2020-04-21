NVIDIA GeForce Now вскоре останется без игр Xbox Game Studios и Warner Bros
GeForce Now продолжает терять игры, хотя некоторое время назад каталог облачного игрового сервиса NVIDIA и пополнился несколькими новыми тайтлами. Сегодня NVIDIA предупредила о грядущей крупной потере — 24 апреля игры из каталога исчезнут игры Warner Bros. Interactive Entertainment, XBOX Game Studios, Codemasters и Klei Entertainment.
Таким образом, уже на этой неделе GeForce Now лишится таких игр, как Halo: The Master Chief Collection, Gears of War, Forza, Batman: Arkham, Mortal Kombat, Formula 1, Dirt или Don’t Starve.
Уход студии XBOX Game Studios не стал особой неожиданностью, учитывая конфликт интересов — Microsoft развивает собственный сервис Project xCloud, который является прямым конкурентом GeForce Now.
Напомним, после официального запуска в феврале с GeForce Now распрощались некоторые крупные издатели, включая 2K Games, Activision Blizzard и Bethesda.
Что интересно, одновременно NVIDIA похвасталась, что заручилась поддержкой таких крупных издателей, как Bandai Namco, Bungie, Epic Games и Ubisoft — очевидно, что некоторые создатели рады сотрудничеству с GeForce Now. С сегодняшнего дня все игры серий Assassin’s Creed и Far Cry стали доступны в GeForce Now. В NVIDIA также отметили, что 30 из топ 40 наиболее полярных игр Steam уже доступно в библиотеке GeForce Now, и сейчас команда активно договаривается с издателями, чтобы достичь поставленной цели и иметь в сервисе более 1500 игр.
Источник: NVIDIA
- NVIDIA официально запустила облачный игровой сервис GeForce Now (бывший GeForce GRID) 4 февраля. Он позволяет запускать игры, купленные в цифровых магазинах вроде Steam, Epic Games Store и Uplay, через удаленные серверы NVIDIA на любом устройстве, будь то слабый ПК, ноутбук с Windows 10/Mac OS или смартфон c Android (поддержка iOS на подходе).
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- В Украине подписку на облачный сервис можно оформить через российскую партнерскую платформу GFN.ru.